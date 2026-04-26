Okan Buruk'tan derbi öncesi flaş açıklama: Rakip takımda bunu yapacak oyuncular var

19:47 26/04/2026, Pazar
Okan Buruk derbi öncesi konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi rakip takım oyuncularıyla ilgili sözleri gündem oldu. Maç öncesi oyuncularını uyardığını belirten Buruk, "Rakip takım provokasyona açık, bunu yapabilecek oyuncular var. Buna kapalı olmalıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesinde Okan Buruk, yayıncı kuruluş mikrofonuna değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yarışının üç takım arasında sürdüğünü belirten Buruk, maçın önemine dikkat çekti.



Buruk, zirve mücadelesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"3 takım arasında bir şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe şu an en yakınımız, Trabzonspor da 6 puan gerimizde. Bugün kazandığımızda şampiyon olmuyoruz ama bir avantaj yakalıyoruz."


"Kazanmaya odaklandık"

Deneyimli teknik adam, takımın mental olarak hazır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:


"Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine."


"Rakip takım provokasyona açık"

Buruk, hakem tartışmalarına da değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı:


"Hakem maçın önüne geçti. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor, o atandı bu atanmadı gibi. Hepsini kafamızdan silmeliyiz. Futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımda da ofansif tercihler var. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ancak sakin kalmalıyız. Provokasyon olabilir oyun içerisinde. Rakip takım provokasyona açık, bunu yapabilecek oyuncular var. Buna kapalı olmalıyız. Oyuncularıma anlattım. Hakeme ve VAR'daki hakemlere güvenmemiz gerekiyor. Bunları kafamızdan silip maça odaklandık."


"Sara'nın bileğinde problem var"

Kadro durumuna ilişkin de bilgi veren Buruk, bazı oyuncuların fiziksel durumuna dikkat çekti:


"Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var. Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız."





