Galatasaray'dan korkuyorlar

Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın yeni sponsoru Spoint İnşaat'ın basın toplantısına katılan Başkan Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili konuşan Özbek, “Adana Demirspor maçı sonrası Galatasaray'ın rakibi olan herkes; televizyon televizyon gezip suçlamalarla Galatasaray'ı provoke etmek amacıyla söylemler içine girdiler. Bu tip hareketlerin toplumu germekten başka faydası olmadığını düşünüyorum. Kenetlenmiş halimizin rakiplerimizi korkutmuş olduğunu, saha dışına çıkarılan bu çabaların bu korkunun eseri olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





BURUK’A KİMSE SÖZ SÖYLEYEMEZ

“Tüm paydaşlara sesleniyorum" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Artık yeter. Geçmişte aynı şeylerden geçtik. Ne oldu? Yine sahada başarıyı yakalayan takım şampiyon oldu. İyi niyetli olan, futbolu sadece sportif amaçlı yapan takımlar şampiyon oldu” dedi. Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın teknik direktör Okan Buruk hakkındaki açıklamalarına da değinen Özbek, “Okan hoca hakkında gerçek dışı şeyler konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Kendi oyuncusu bile 'Böyle söylemedi' derken, Murat beyin açıklamalarını üzüntüyle izledim” diye konuştu.





SUÇ DUYURUNDA BULUNDUK

Adana Demirspor maçının ardından yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Özbek, "Yüce Türk adaletine büyük bir görev düşüyor. Artık Türk futbolunun bu tip söylemlere tahammülü kalmadı. Suç durusunda bulunduk ve sonucunu beklemek durumundayız" dedi.





LİYAKATLI HAKEM GELMELİ

Özbek, Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem isteyip istemeyecekleri ile ilgili, “Sadece yabancı hakem getirmek değil, liyakatli olanların gelmesini sağlamak lazım. Yabancıyı alıp getirdiğimiz zaman sonuçların çok parlak olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.



