Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Muslera'ya duygusal veda: "Kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık"

Galatasaray'dan Muslera'ya duygusal veda: "Kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık"

13:3629/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Fernando Muslera kazandığı kupalarla poz verdi.
Fernando Muslera kazandığı kupalarla poz verdi.

Galatasaray, 14 yıldır kalesini koruyan ve Başakşehir karşısında son maçına çıkacak olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için bir veda mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımla yarın son maçına çıkacak Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için bir veda mesajı yayımladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "14 yıl önce geldiğinde bizler de daha gençtik. Sen kalemize geçtin, biz ekran başına… Sen her kurtarışınla bizlere 'oh' dedirttin, biz her maçta sana güvendik. Bugün, çocukluğumuzdan gençliğimize, hayatımızın tam 14 yılına eşlik eden bir efsaneye teşekkür ediyoruz. 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası… Tam 19 kez sarı kırmızı renkler altında kupalara uzandın. Geldiğin ilk sezon şampiyonluk yaşarken, ne güzel ki, giderken de kupalar ile gidiyorsun. Yıllar geçiyor ama değişen hiçbir şey yok. Galatasaray tarihinde bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Bize sadece kurtarışlar değil, karakter, aidiyet ve bağlılık ne demek onu öğrettin. Seninle büyüdük Muslera. Sevinçlerde, hüzünlerde hep sahadaydın. Kimi zaman yumruğunu havaya kaldırdın, kimi zaman gözyaşlarımızla birlikte seninle ağladık. Galatasaray'a kalbini verdin, biz de kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık." denildi.


Tecrübeli kaleciye emekleri için teşekkür edilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Seninle büyüdük Muslera. Sevinçlerde, hüzünlerde hep sahadaydın. Kimi zaman yumruğunu havaya kaldırdın, kimi zaman gözyaşlarımızla birlikte seninle ağladık. Galatasaray'a kalbini verdin, biz de kalbimizin en güzel köşesini sana ayırdık. Bugün seni kupalarla uğurluyoruz. Ama bil ki, kazandığın en büyük kupa bizim kalbimizdeki yerin. 'Son anda Muslera!' Bir neslin hafızasına kazınan o anlar, o ses… Sonsuza dek bizimle! İyi ki geldin, iyi ki Galatasaraylı oldun. Yolun hep açık, kalbin hep bizimle olsun… Teşekkürler efsane. Teşekkürler Florya'nın son kaptanı, Fernando Muslera."






#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?