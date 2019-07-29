Galatasaray'dan Nainggolan hamlesi

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Interli yıldız Radja Nainggolan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; Inter’in kadroda düşünmediği Nainggolan’ın yeni durağı Türkiye olabilir.

Çin’den gelen teklifleri “Avrupa’da oynamaya devam etmek istiyorum” diyerek geri çeviren 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a sıcak bakabileceği iddia edildi. Yıldız futbolcunun maaşından kurtulmak isteyen Inter'ın, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek teklife olumlu bakıyor.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Nainggolan geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atan Belçikalı oyuncu 3'de asist yaptı.