Galatasaray'dan Nainggolan hamlesi

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Interli yıldız Radja Nainggolan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; Inter’in kadroda düşünmediği Nainggolan’ın yeni durağı Türkiye olabilir.
- Çin’den gelen teklifleri “Avrupa’da oynamaya devam etmek istiyorum” diyerek geri çeviren 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a sıcak bakabileceği iddia edildi. Yıldız futbolcunun maaşından kurtulmak isteyen Inter'ın, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek teklife olumlu bakıyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Nainggolan geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atan Belçikalı oyuncu 3'de asist yaptı.
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