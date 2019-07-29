SÜPER LİG

Galatasaray'dan Nainggolan hamlesi

Son şampiyon Galatasaray, Inter'in önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Radja Nainggolan ile ilgileniyor.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray Belçikalı yıldız Nainggolan ile ilgileniyor.

Galatasaray Belçikalı yıldız Nainggolan ile ilgileniyor.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Interli yıldız Radja Nainggolan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; Inter’in kadroda düşünmediği Nainggolan’ın yeni durağı Türkiye olabilir.

  • Çin’den gelen teklifleri “Avrupa’da oynamaya devam etmek istiyorum” diyerek geri çeviren 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a sıcak bakabileceği iddia edildi. Yıldız futbolcunun maaşından kurtulmak isteyen Inter'ın, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek teklife olumlu bakıyor.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Nainggolan geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atan Belçikalı oyuncu 3'de asist yaptı.

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Radja Nainggolan (@radja_nainggolan_l4)'in paylaştığı bir gönderi ()

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