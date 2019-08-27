Galatasaray'ı 'ölüm grubu'na yazdılar
SÜPER LİG

Galatasaray'ı 'ölüm grubu'na yazdılar

Fransa'da yapılan, "PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde düşebileceği ölüm grubu" değerlendirmesinde Galatasaray da yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri, perşembe günü Monaco'da çekilecek kurayla belli olacak.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri, perşembe günü Monaco'da çekilecek kurayla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura öncesi Fransa'dan dikkati çeken bir değerlendirme geldi.

Onze Mondial Dergisi, PSG'nin eşleşebileceği en zor takımları belirledi. 'Ölüm grubu' olarak adlandırılan eşleşmede, Fransız ekibine 4. torbadan gelebilecek en güçlü rakibin temsilcimiz Galatasaray olduğu yazıldı.


İşte PSG için belirlenen 'ölüm grubu'

  • PSG
  • Real Madrid
  • Inter
  • Galatasaray


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