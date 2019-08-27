Galatasaray'ı 'ölüm grubu'na yazdılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura öncesi Fransa'dan dikkati çeken bir değerlendirme geldi.

Onze Mondial Dergisi, PSG'nin eşleşebileceği en zor takımları belirledi. 'Ölüm grubu' olarak adlandırılan eşleşmede, Fransız ekibine 4. torbadan gelebilecek en güçlü rakibin temsilcimiz Galatasaray olduğu yazıldı.

İşte PSG için belirlenen 'ölüm grubu'

PSG

Real Madrid

Inter

Galatasaray

📌Fransız dergisi Onze Mondial'e göre, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde eşleşebileceği 'ölüm grubu'



🇫🇷PSG

🇪🇸Real Madrid

🇮🇹Inter

🇹🇷Galatasaray



──Sizce temsilcimiz Galatasaray, bu grubu kaçıncı sırada bitirir? pic.twitter.com/BavgL8RvK5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Ağustos 2019



