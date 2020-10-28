SÜPER LİG

Galatasaray’ın havası değişti

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ve teknik heyet arasında barış sağlanması Florya’da sevinçle karşılandı. Son dönemde yönetimin eleştirilerinin odağında olan oyuncular sağlanan barışın ardından rahat bir nefes aldı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Diagne bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Diagne bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Galatasaray’da yönetim ile teknik heyet arasındaki gerginlik hafta başında sona erdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik heyet, Pazartesi günü Türk Telekom Stadı’nda buluşurken, taraflar arasında barış sağlandı. Cengiz ile teknik heyetin buzları eritmesi, Florya’nın da havasını değiştirdi. Son dönemde yönetimin eleştiri oklarının hedefi olan Belhanda, Feghouli ve Falcao sağlanan mutabakatın ardından rahat bir nefes aldılar.

Bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılı takımda herkesin yüzü gülüyordu. Teknik heyet ve futbolcular aralarında yaptıkları toplantıda kenetlenme konusunda görüş birliğine vardı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey yolunda” mesajını verdi. Albayrak’ın sık sık Florya’ya gelerek hem teknik heyeti hem de oyuncuları motive etmesi bekleniyor.

Hedef seri yapmak

Sarı-kırmızılı takım, sezona hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda düşüş yaşamıştı. Sezona Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyeti ile başlayan Cimbom, Fenerbahçe ile berabere kalmış, Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenilmişti. BB Erzurumspor karşısında 3 haftalık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçıyla birlikte galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Lider Alanyaspor’un 6 puan gerisinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, alacağı galibiyetlerle puan farkını eritmenin ve üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada takımlarına büyük destek veriyor.

  • Gözler Diagne’de
  • Erzurum’da kırmızı kart gören Falcao, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. Gözler Diagne’ye çevrildi. İlk 11 şansını bu kez değerlendirmek isteyen Diagne, Pazartesi günü takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışma gerçekleştirdi. Bu sezon sadece Avrupa Ligi’nde Neftçi Bakü’ye goller atan Senegalli forvet Süper Lig’de henüz ağları havalandıramadı.

Galatasaray'da Belhanda'nın tedavisine başlandı
Galatasaray'da Belhanda'nın tedavisine başlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik turnuva oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Belhanda'nın tedavisine başlandıMartin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptı. BB Erzurumspor maçının ardından sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif – orta derece zorlanma (Münih 3A) tespit edilen Younes Belhanda’nın tedavisine başlandı. Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.Falcao'nun tek rakibi GomisFeghouli maçta yok, idmanda var

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