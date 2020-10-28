Galatasaray’ın havası değişti

Galatasaray’da yönetim ile teknik heyet arasındaki gerginlik hafta başında sona erdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik heyet, Pazartesi günü Türk Telekom Stadı’nda buluşurken, taraflar arasında barış sağlandı. Cengiz ile teknik heyetin buzları eritmesi, Florya’nın da havasını değiştirdi. Son dönemde yönetimin eleştiri oklarının hedefi olan Belhanda, Feghouli ve Falcao sağlanan mutabakatın ardından rahat bir nefes aldılar.

Bir günlük iznin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılı takımda herkesin yüzü gülüyordu. Teknik heyet ve futbolcular aralarında yaptıkları toplantıda kenetlenme konusunda görüş birliğine vardı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey yolunda” mesajını verdi. Albayrak’ın sık sık Florya’ya gelerek hem teknik heyeti hem de oyuncuları motive etmesi bekleniyor.

Hedef seri yapmak

Sarı-kırmızılı takım, sezona hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda düşüş yaşamıştı. Sezona Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyeti ile başlayan Cimbom, Fenerbahçe ile berabere kalmış, Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenilmişti. BB Erzurumspor karşısında 3 haftalık galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü maçıyla birlikte galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Lider Alanyaspor’un 6 puan gerisinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, alacağı galibiyetlerle puan farkını eritmenin ve üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada takımlarına büyük destek veriyor.

Gözler Diagne’de

Erzurum’da kırmızı kart gören Falcao, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. Gözler Diagne’ye çevrildi. İlk 11 şansını bu kez değerlendirmek isteyen Diagne, Pazartesi günü takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışma gerçekleştirdi. Bu sezon sadece Avrupa Ligi’nde Neftçi Bakü’ye goller atan Senegalli forvet Süper Lig’de henüz ağları havalandıramadı.