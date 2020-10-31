SÜPER LİG

Galatasaray'ın oyunu tepki çekti: Üçüncü sırada bitiremez

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 3 puanı alan sarı kırmızılılarda kötü oyun tepki çekti. Sarı kırmızılıları değerlendiren tecrübeli yorumcu Reha Kapsal flaş bir iddiada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında kazandığı Ankaragücü maçı sonrasında oynanan kötü oyun tartışma konusu oldu. Sarı kırmızılıları değerlendiren Reha Kapsal, Galatasaray'ın bu şekilde sezonu ilk 3 sırada tamamlayamayacağını söyledi.

İşte Reha Kapsal'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Bu orta sahadan iyi oyun çıkamaz. Galatasaray Futbol Takımı sezonu ilk 3 içinde tamamlayamaz. Allah sağlık verirse burada oluruz, konuşuruz. Galatasaray'ı eskiden nasıl hayal ediyorsun, 'oynadığı zaman korku salar' diyorsun. Pandemi döneminde olsa da bunu yapmalı Galatasaray. Ama onu hissetiremiyor."

Öte yandan Levent Tüzemen, Reha Kapsal'ın bu iddiasına A Spor yayınında şöyle karşılık verdi;

  • "Fatih Terim takım içerisinde barışı sağlarsa Belhanda ve Feghouli yeniden işin içine dahil olursa bunu rahatlıkla yapacaktır."

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