Galatasaray'ın oyunu tepki çekti: Üçüncü sırada bitiremez

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında kazandığı Ankaragücü maçı sonrasında oynanan kötü oyun tartışma konusu oldu. Sarı kırmızılıları değerlendiren Reha Kapsal, Galatasaray'ın bu şekilde sezonu ilk 3 sırada tamamlayamayacağını söyledi.
İşte Reha Kapsal'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Bu orta sahadan iyi oyun çıkamaz. Galatasaray Futbol Takımı sezonu ilk 3 içinde tamamlayamaz. Allah sağlık verirse burada oluruz, konuşuruz. Galatasaray'ı eskiden nasıl hayal ediyorsun, 'oynadığı zaman korku salar' diyorsun. Pandemi döneminde olsa da bunu yapmalı Galatasaray. Ama onu hissetiremiyor."
Öte yandan Levent Tüzemen, Reha Kapsal'ın bu iddiasına A Spor yayınında şöyle karşılık verdi;
- "Fatih Terim takım içerisinde barışı sağlarsa Belhanda ve Feghouli yeniden işin içine dahil olursa bunu rahatlıkla yapacaktır."
Reha Kapsal: Galatasaray takımı bu sezonu ilk 3 içinde bitiremez. pic.twitter.com/O1OcKYU3S4
Reha Kapsal: Galatasaray takımı bu sezonu ilk 3 içinde bitiremez. pic.twitter.com/O1OcKYU3S4— Fotomaç (@fotomac) October 31, 2020
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