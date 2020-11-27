SÜPER LİG

Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda hangi futbolcular var?

Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: Tam 7 eksik

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Falcao, Arda, Omar, Babel, Saracchi, Okan ve Belhanda sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Ryan Babel, Saracchi, Okan Kocuk ve Younes Belhanda yer almadı.

Galatasaray’ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • "Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer aldı.Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.EşleşmelerTürkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu;Sivasspor-GiresunsporKasımpaşa- MuğlasporYeni Malatyaspor-Hekimoğlu TrabzonBB Erzurumspor-Esenler EroksporAntalyaspor-BolusporKonyaspor-AltınorduTrabzonspor-Adana DemirsporRizespor-EskişehirsporBeşiktaş-Tarsuz İdmanyurduGalatasaray-Darıca G.BriliğiAlanyaspor-AdanapsorGöztepe-BursasporFenerbahçe-Karacabey BelediyesporGençlerbirliği-TuzlasporGaziantep FK-KocaelisporBaşakşehir-TurgutlusporBatuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladıKasımpaşa zorlanmadan tur atladı

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