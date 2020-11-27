Galatasaray'ın kadrosu açıklandı: Tam 7 eksik

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Ryan Babel, Saracchi, Okan Kocuk ve Younes Belhanda yer almadı.

Galatasaray’ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

📢 Çaykur Rizespor maçı kamp kadromuz. 💪 👇 #RİZvGS pic.twitter.com/hKOFMI0Ehw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 27, 2020