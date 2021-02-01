Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes’in testi pozitif çıktı

Galatasaray’ın geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Gedson Fernandes’e yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ambulans uçak ricasında bulundu.
22 yaşındaki futbolcunun yarın 16.30 sıralarında İstanbul’da olması bekleniyor.
Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/03KdUWGhlE
Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/03KdUWGhlE— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 31, 2021