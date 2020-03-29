Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao her gün 4 saat idman yapıyor

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, liglerin ertelenmesi sonrasında antrenörlerin evde yapmaları gereken idman programına harfiyen uymanın yanı sıra ekstra çalışmalar da yapıyor.

Kolombiyalı yıldızın günlük 4 saatlik idman yaptığı ve hazırlıklarıyla sarı kırmızılıların teknik heyetini şaşkına uğrattığı aktarıldı.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 gol atarken 1 de asist yaptı.