Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao her gün 4 saat idman yapıyor

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, liglerin ertelenmesi sonrasında antrenörlerin evde yapmaları gereken idman programına harfiyen uymanın yanı sıra ekstra çalışmalar da yapıyor.
Kolombiyalı yıldızın günlük 4 saatlik idman yaptığı ve hazırlıklarıyla sarı kırmızılıların teknik heyetini şaşkına uğrattığı aktarıldı.
Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 gol atarken 1 de asist yaptı.
Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada boş durmuyor. 'El Tigre', evde her gün 4 saat bireysel idman yaparak fizik olarak kendisini hazır tutmaya çalışıyor. pic.twitter.com/HaQvmoOXLy
Radamel Falcao, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada boş durmuyor. 'El Tigre', evde her gün 4 saat bireysel idman yaparak fizik olarak kendisini hazır tutmaya çalışıyor. pic.twitter.com/HaQvmoOXLy— Webaslan.com 🏠 #EvdeKal (@webaslan) 29 Mart 2020
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