SÜPER LİG

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao her gün 4 saat idman yapıyor

Galatasaray'da sezonun başında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçırmak zorunda kalan Radamel Falcao, ligin ikinci yarısına ise çok iyi bir giriş yapmıştı. Kolombiyalı yıldız, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesini fırsat bilerek ciddi bir çalışma temposu içerisine girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ligin ikinci yarısına muhteşem bir giriş yapmıştı.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ligin ikinci yarısına muhteşem bir giriş yapmıştı.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, liglerin ertelenmesi sonrasında antrenörlerin evde yapmaları gereken idman programına harfiyen uymanın yanı sıra ekstra çalışmalar da yapıyor.

Kolombiyalı yıldızın günlük 4 saatlik idman yaptığı ve hazırlıklarıyla sarı kırmızılıların teknik heyetini şaşkına uğrattığı aktarıldı.

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 gol atarken 1 de asist yaptı.

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