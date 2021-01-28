Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması: "Tecili var"

Gündem

Sütün bereketi Bingöl'e hayat veriyor

Sütaş’ın tarım, hayvancılık ve sanayiyi bir araya getiren entegre tesislerine, Karacabey, Aksaray ve Tire’den sonra bir yenisi daha ekleniyor. Bahar aylarında yapılacak açılışa hazırlanan Bingöl Entegre Tesisleri yatırımında hazırlıklar hızla devam ediyor. 1 milyar 115 milyon TL’ye mal olacak yatırım; Çiftlikler, Yem fabrikası, Süt Ürünleri Fabrikası, Yenilenebilir Enerji, Gübre Tesisleri ve Hayvancılık Eğitim Araştırma-Geliştirme Merkezi’nden oluşuyor.