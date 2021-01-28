Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması: "Tecili var"

Galatasaray'ın genç futbolcularından Kerem Aktürkoğlu'nun bakaya düştüğü ve askere çağrıldığı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı kulüpten bu iddiaya yalanlama geldi.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.
- Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.
- Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır."
Açıklama pic.twitter.com/1BBdbwm0jb
Açıklama pic.twitter.com/1BBdbwm0jb— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 28, 2021