Spor Galatasaraydan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması "Tecili var"
SÜPER LİG

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere mi çağrıldı?

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması: "Tecili var"

Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı yönündeki haberleri yalanladı ve 22 yaşındaki oyuncunun 2026 yılına kadar tecili olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta, 1 gol 1 asist kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta, 1 gol 1 asist kaydetti.

Galatasaray'ın genç futbolcularından Kerem Aktürkoğlu'nun bakaya düştüğü ve askere çağrıldığı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı kulüpten bu iddiaya yalanlama geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.
  • Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.
  • Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır."

Galatasaray Yedlin’le anlaştı: Sezon sonu imzayı atacak
SPOR
Galatasaray Yedlin’le anlaştı: Sezon sonu imzayı atacak

Diagne Premier Lig'e gitti: İşte yeni takımı
SPOR
Diagne Premier Lig'e gitti: İşte yeni takımı
Abone Ol Google News
TÜBİTAKtan heyecanlandıran mesaj

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran mesaj

"​Yerli aşı virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak".
FETÖnün mahrem imamı paket

FETÖ'nün mahrem imamı paket

​KKTC'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

​TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde hitap ediyor.

Sebze ve meyve için dikkat çeken öneri.
Batık kulüpler

Batık kulüpler

'4 Büyükler'in borcu 7 bakanlığın bütçesinden fazla.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı:

​Barajlardaki su seviyesi her geçen gün artıyor.
Bana inanmayıp<br>adımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.