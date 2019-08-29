Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran fotoğraf

Galatasaray'da Falcao belirsizliği son buluyor. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyla Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde bir araya geldi.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut ile görüşen Falcao, İtalyan basınından Tutto Mercato'nun 'Galatasaray'a gidiyor musun?' sorusuna da 'şu anda konuşamam' diyerek cevap verdi.

Galatasaray'ın bugün içerisinde Falcao transferini olumlu şekilde sonuçlandırması bekleniyor.