Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran fotoğraf
SÜPER LİG

Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran fotoğraf

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurası öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun Monaco'da kaldığı otelde bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radamel Falcao, Monaco ile yeni sezonda hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Radamel Falcao, Monaco ile yeni sezonda hiçbir resmi maçta forma giymedi.

Galatasaray'da Falcao belirsizliği son buluyor. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuyla Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde bir araya geldi.

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut ile görüşen Falcao, İtalyan basınından Tutto Mercato'nun 'Galatasaray'a gidiyor musun?' sorusuna da 'şu anda konuşamam' diyerek cevap verdi.

Galatasaray'ın bugün içerisinde Falcao transferini olumlu şekilde sonuçlandırması bekleniyor.

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