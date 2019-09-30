Galatasaraylıları endişelendiren iddia: İngiliz devi Falcao'yu istiyor

Galatasaraylı taraftarların uzun süre yolunu gözledikten sonra kavuştuğu golcü oyuncu Radamel Falcao'yla ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınından Don Balon'da yer alan haberde; Premier Lig ekibi Manchester United'ın Falcao ile ilgilendiği ve devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübün kapsını çalacağı ifade edildi.

7 milyon euroluk teklif

Inter'e transfer olan Lukaku'nun boşluğunu Falcao ile doldurmak isteyen İngiliz ekibinin Galatasaray'a yapacağı teklifin ise 7 milyon euro olduğu aktarıldı.

Yaz transfer döneminde uzun uğraşların ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.

Falcao, daha önce kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da beklentileri karşılayamamış ve çıktığı 29 maçta sadece 4 gol atarken 5 de asist yapmıştı.