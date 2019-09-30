Galatasaraylıları endişelendiren iddia: İngiliz devi Falcao'yu istiyor
SÜPER LİG

Galatasaraylıları endişelendiren iddia: İngiliz devi Falcao'yu istiyor

Premier Lig ekibi Manchester United'ın Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Falcao için devre arasında girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao, Galatasaray'da 4 resmi maçta 270 dakika süre aldı.

Falcao, Galatasaray'da 4 resmi maçta 270 dakika süre aldı.

Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Galatasaraylı taraftarların uzun süre yolunu gözledikten sonra kavuştuğu golcü oyuncu Radamel Falcao'yla ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınından Don Balon'da yer alan haberde; Premier Lig ekibi Manchester United'ın Falcao ile ilgilendiği ve devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübün kapsını çalacağı ifade edildi.

Falcao sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta gol attı.
Falcao sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta gol attı.

7 milyon euroluk teklif

Inter'e transfer olan Lukaku'nun boşluğunu Falcao ile doldurmak isteyen İngiliz ekibinin Galatasaray'a yapacağı teklifin ise 7 milyon euro olduğu aktarıldı.
  • Yaz transfer döneminde uzun uğraşların ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.
Falcao, daha önce kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da beklentileri karşılayamamış ve çıktığı 29 maçta sadece 4 gol atarken 5 de asist yapmıştı.

Manchester United, 2014-2015 sezonunda 7.6 milyon euroluk kiralama bedeliyle Falcao'yu kadrosuna katmıştı.
Manchester United, 2014-2015 sezonunda 7.6 milyon euroluk kiralama bedeliyle Falcao'yu kadrosuna katmıştı.

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