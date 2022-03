Gana'ya elenen Nijerya'da taraftalar sahayı bastı: Futbolcuları kovaladı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunda Nijerya sahasında Gana'yı ağırladı. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalan Gana, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Deplasman golüyle kazandı

Mücadelede konuk ekip 10. dakikada Thomas Partey'in attığı golle 1-0 öne geçti. 22. dakikada William Troost-Ekong, penaltıdan skoru eşitledi. Aynı zamanda bu gol maçın da son golü oldu ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Gana, deplasman golü avantajıyla 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederken, Nijerya ise 2006'dan sonra ilk kez turnuvaya katılamayacak.

Taraftarlar sahayı bastı

Nijerya'nın turnuvaya veda etmesinin ardından taraftarlar, sahayı bastı. Skora kızan taraftarlar, saha içinde futbolcuları kovaladı.

İşte maçtan sonra yaşananlar;

