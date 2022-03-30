Gana'ya elenen Nijerya'da taraftalar sahayı bastı: Futbolcuları kovaladı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunda Nijerya sahasında Gana'yı ağırladı. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalan Gana, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Deplasman golüyle kazandı
Mücadelede konuk ekip 10. dakikada Thomas Partey'in attığı golle 1-0 öne geçti. 22. dakikada William Troost-Ekong, penaltıdan skoru eşitledi. Aynı zamanda bu gol maçın da son golü oldu ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Gana, deplasman golü avantajıyla 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederken, Nijerya ise 2006'dan sonra ilk kez turnuvaya katılamayacak.
- Taraftarlar sahayı bastı
- Nijerya'nın turnuvaya veda etmesinin ardından taraftarlar, sahayı bastı. Skora kızan taraftarlar, saha içinde futbolcuları kovaladı.
İşte maçtan sonra yaşananlar;
UPDATE:
Fans encroached the pitch & chased all players away.
Security men ran for their lives as well.
Pandemonium in Abuja.
This is a Disaster @Gidi_Traffic @TrafficChiefNG pic.twitter.com/ULUxo9BLP4
UPDATE: