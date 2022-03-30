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Spor Ganaya elenen Nijeryada taraftalar sahayı bastı Futbolcuları kovaladı
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Gana'ya elenen Nijerya'da taraftalar sahayı bastı: Futbolcuları kovaladı

2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nda boy gösteren Gana, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası biletini aldı. Mücadelenin ardından 16 yıl sonra turnuvaya katılım hakkı elde edemeyen Nijerya'da, taraftarlar sahayı bastı ve futbolcuları kovaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ganaya elenen Nijeryada taraftalar sahayı bastı: Futbolcuları kovaladı​
Nijeryalı taraftarlar maçtan sonra sahaya girdi.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. turunda Nijerya sahasında Gana'yı ağırladı. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Nijerya ile 1-1 berabere kalan Gana, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Deplasman golüyle kazandı

Mücadelede konuk ekip 10. dakikada Thomas Partey'in attığı golle 1-0 öne geçti. 22. dakikada William Troost-Ekong, penaltıdan skoru eşitledi. Aynı zamanda bu gol maçın da son golü oldu ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Gana, deplasman golü avantajıyla 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederken, Nijerya ise 2006'dan sonra ilk kez turnuvaya katılamayacak.

  • Taraftarlar sahayı bastı
  • Nijerya'nın turnuvaya veda etmesinin ardından taraftarlar, sahayı bastı. Skora kızan taraftarlar, saha içinde futbolcuları kovaladı.

İşte maçtan sonra yaşananlar;

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