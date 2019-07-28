Gareth Bale Çin'e gitti transferi iptal oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Gareth Bale'in Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning ile anlaştığı ifade edilmişti. BBC'den David Ornstein'ın haberine göre Gareth Bale'in Jiangsu Suning takımına transferi iptal edildi.
Gareth Bale'in bu şartlarda şimdilik Real Madrid'de kalacağı belirtilirken yıldız oyuncunun Çin'e gittikten sonra transfer kararını değiştirdiği iddia edildi.
- Hatırlanacağı üzere Gareth Bale'in menajeri önceki günlerde oyuncusunun Çin'e transfer olmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak tarafların anlaşması sonrası oyuncu Çin'e gitmişti. Yıldız ismin transferinin iptal olma sebebinin 'Çin hakkındaki kararını değiştirmesi' olarak yorumlandı.
Gareth Bale, Çin'e vardıktan sonra transferi iptal oldu. Galli yıldızın transfer kararını değiştirdiği ve 'Çin'de oynamak istemiyorum' dediği iddia edildi. pic.twitter.com/y7CIpKOeEo
Gareth Bale, Çin'e vardıktan sonra transferi iptal oldu. Galli yıldızın transfer kararını değiştirdiği ve 'Çin'de oynamak istemiyorum' dediği iddia edildi. pic.twitter.com/y7CIpKOeEo— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 28, 2019
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