LA LİGA

Gareth Bale Çin'e gitti transferi iptal oldu

Çin kulübü Jiangsu Suning ile anlaşan ve bu ülkeye giden Gareth Bale'in transferi iptal oldu. Galli yıldızın Çin'e gitmesinin ardından imzaların atılamaması şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gareth Bale

​Gareth Bale

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Gareth Bale'in Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning ile anlaştığı ifade edilmişti. BBC'den David Ornstein'ın haberine göre Gareth Bale'in Jiangsu Suning takımına transferi iptal edildi.

Gareth Bale'in bu şartlarda şimdilik Real Madrid'de kalacağı belirtilirken yıldız oyuncunun Çin'e gittikten sonra transfer kararını değiştirdiği iddia edildi.

  • Hatırlanacağı üzere Gareth Bale'in menajeri önceki günlerde oyuncusunun Çin'e transfer olmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak tarafların anlaşması sonrası oyuncu Çin'e gitmişti. Yıldız ismin transferinin iptal olma sebebinin 'Çin hakkındaki kararını değiştirmesi' olarak yorumlandı.

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