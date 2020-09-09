SERİE A

Gasperini ve Atalanta: En büyük değil ama en çok keyif veren


45 yaşında çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar verdiğinde küçük bir İtalyan şehrinin kaderini değiştireceğini bilmiyordu. Gasperini'nin, İtalya 3. Liginde yer alan Crotone’den bir teklif geldiğinde buna balıklama atlama lüksü yoktu. Araya eşi dostu sokup yerleştiği Juventus’ta alt yapı hocası olarak aldığı maaşı ailesine bakmasına yetiyordu ama bu 3. lig takımında bir yıl para almadan dahi çalışma ihtimali vardı. Aldığı risklerin karşılığı ise bugün Bergamo'nun değişen kaderi oldu.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
Gasperini ve Atalanta

Gasperini ve Atalanta

Eskiden televizyonda insanların yalnızca en mutlu oldukları anları görürdük. Bir ana sıkışmış bir sürü insanın; başarılarına, sevinçlerine tanık olurduk. Artık sosyal medya var. Şimdi de tanıdıklarımızın en mutlu anlarını İnstagram’da görmeye devam ediyoruz.

  • Peki ya kimsenin paylaşmaya değer bulmadığı mutsuzluklar? Hiç kimse mutsuz anlarını paylaşmaktan zevk almaz oysa Tolstoy ‘Mutlu aileler birbirlerine benzer, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır’ der.

Kimilerinin ‘carpe diem’ dediği, anı yaşamak. Peki ya o ana kadar olanlar? O anın anlamlı olması için ihtiyacımız olan hikaye? İnsanlarla ilişkimiz onların müsaade ettiği kadarla sınırlı. Bir futbol koçuyla ilişkimiz de yalnızca televizyonda yayınlanan o ‘anlardan’ ibaret. Atalanta, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkıyordu ve 30 bin kişi hep bir ağızdan bağırıyordu: Lunga Vita A Gasperini... yani sen çok yaşa Gasperini.

Peki ya öncesi? Gasperini 45 yaşında İtalya 3. Ligi’ne giderken çevresindekiler onun çocuk ruhlu ve sorumsuz olduğunu düşünüyordu. Oysa ilk kez o gün, kendi hayatınını sorumluluğunu almıştı. Risk aldığı o gün bir robottan insana dönüşüyordu...

Gian Piero Gasperini
Gian Piero Gasperini

Düşünmesi gerekenlerin arasında 3-5-2 ya da 4-3-3 yoktu

Hayallerin kötü bir huyu vardır: sorumluluklar ile pek anlaşamazlar. Çocukların okul masrafları, her ay ödemesi gereken kira, eve harcanacak paralar gibi bir sürü detayı düşünmüştü ama bunların arasında 3-5-2 ya da 4-3-3 yoktu.

  • Arkadaşlarına, gelen teklifi anlattığında 99 problem saydılar. Bir arkadaşı Allah’tan belasını mı istediğini sorgularken bir diğeri 3. Lig’den kovulduğunda Juventus’un onu tekrar işe almayacağını söylüyordu. Eşi maaşını belli bir süre alamazsa kenarda onları yalnızca 5-6 ay götürebilecek paraları olduğundan dem vuruyordu. Koşulsuz, şartsız destekleyen ise yalnızca çocuklarıydı.

Gasperini, çocuklarını sürekli dünyanın gerçeklerinden çok kopuklar diye eleştirirdi şimdi ise o 45 yaşında bir anlamda düzenli maaşı olan, işinin garanti olduğu memurluğu bırakıp yeni bir hayata atılıyordu. Neyseki hala etrafında hayallerine sahip çıkan birileri vardı

3. ligde aldığı Crotone’yi 1 yıl içinde bir üst lige çıkardığı gün bu riski almasının ne kadar gereksiz olduğunu söyleyen dostları bu sefer Gasperini’yi bu iş için nasıl cesaretlendirdiklerini anlatıyordu.

Trabzonspor, İnter'i deplasmanda 1-0 yenmişti.
Trabzonspor, İnter'i deplasmanda 1-0 yenmişti.

Trabzonspor'un galibiyetiyle Milano'daki evini boşaltması gerekti

Hollywood filmlerinde alıştığımız bir hikaye anlatım yöntemi vardır. Hero’s Journey ya da Kahramanın Hikayesi. Kahraman zorlukları aştıktan sonra hiç bitmeyen bir başarı sarmalına girer.

Gerçek hayatın öyle olmadığını Gasperini henüz 18 yaşındayken transfer olduğu Juventus’ta futbolculuk kariyeri boyunca hiçbir maça çıkamamasından dolayı biliyordu. Bundandır belki Crotone’yi 3. lig’den 2. lig’e çıkarıp tarihi başarı yakaladığı senenin ertesinde kovulmasına, çok da şaşırmamıştı.

  • Crotone’den kovulduktan 7 yıl sonra bu sefer İnter’den kovuldu. Hangsinin onu daha çok üzdüğü sorulduğunda ‘Crotone’ cevabını vermesi çoğu kişiyi şaşırtmıştı. İnter’den kovulmasına sebep olan maç ise takımın tarihinde ilk kez bir Türk takımına kendi evinde mağlup olmasıydı. Trabzonspor, İnter’i 1-0 yenip Türkiye’de çoşkuya yol açarken Gasperini Milano’daki evini boşaltıyordu.

İnter’den kovulması artık bir daha o büyüklerden birine ulaşamaması anlamına da geliyordu. Hayatı boyunca hayalini kurduğu Juventus koltuğunu ilelebet unutması demekti.

İnter’in takımı olduğu şehir olan Milano, İtalya’nın en büyük 2. şehridir. Bergamo ise toplam nüfusu 120 bin olan kasaba kıvamında bir şehir. Bergamo’nun tek özelliği ise; Milano’ya çok yakın olması. Şehir, Milano’da ev kiralarını ödeyemeyen insanların yaşadığı bir yer.

Gasperini; Milano’dan kovuldukten 5 yıl sonra küçük Bergamo’nun silik takımı Atalanta’ya geçti. Takıma en iyi bildiği şeyi öğretti: Başkalarıyla ilgilenmeden kendi işini yapmak. Küçük şehrin takımı giderek büyürken önce tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

Bergamo 120 bin kişinin yaşadığı küçük bir İtalyan şehri
Bergamo 120 bin kişinin yaşadığı küçük bir İtalyan şehri

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer

Bergamo’nun ya da Gasperi’nin aslında Şampiyonların arasında yeri yoktu. Ne şehrin müthiş bir cazibesi vardı ne de hocanın göz alıcı bir kariyeri. Göz alıcı olmayanın göz alıcı hikayesiydi bu. Takım tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmış, üstüne çeyrek finale çıkmıştı.

Karşılarına; Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan Paris’in her yıl yüz milyonlarca dolar parayı tek bir amaç uğruna harcayan takımı çıktığında kimse onlara şans vermiyordu. Haklıydılar da... Son dakikaya kadar maçı önde götüren Atalanta Bergamo 90. dakikada yediği iki golle kupaya veda ediyordu. Haklıydılar çünkü Atalanta oyuncuları da Gasperini de yeterince başarılı olduklarını düşünüyor, yarı finale çıkmamayı umursamıyordu.

‘Hayatta her şey nereden baktığınıza göre değişir’ demişti Anthony Soprano. Yenilmek kimileri için her şeyin sonuyken kimileri için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Bunu da Gian Piero Gasperini’den daha iyi kimse bilemezdi. 3. lig takımından kovulduğunda ne mırıldanıyorsa o gün bir şehrin kaderini değiştirirken de aynı şeyi söylüyordu:

Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil.

Son Rus Çarı: Putin’in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri
Son Rus Çarı: Putin’in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri

İktidara gelişinin üzerinden 14 yıl geçmiş, artık ne yapıp ne yapamayacağına karar verirken birlikte çalıştığı dünya liderlerini de gözlemlemeyi öğrenmişti. Çeçenistan’a yerleştirdiği Kadirov gibi bir adamı da Ukrayna’ya yerleştirmeyi başarmıştı: Viktor Yanukoviç. Henüz 4 yıllık bir yöneticiyken Ukrayna’da gerçekleşen ‘Turuncu Devrim’ Karadeniz’in tüm kontrolünü Batı Bloku’na verirken Rusya, deniz yolları ile ilişkisini kaybediyordu.Rusların son Karadeniz’den çıkamayışında Çarlık devrilmiş, Bolşevik ihtilal gerçekleşmişti. I. Dünya Savaşı’na Almanya ile birlikte katılan Osmanlı, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını kapatınca Çarlık krize girmişti. Hem ekonomik hem askeri blokaja uğrayan ülke birçoklarına sürpriz olacak bir şekilde ilk komünist devrimin başladığı ülke haline gelmişti. Komünist devrimin arkasındaki Lenin de ne tesadüf ki Vladimir ismine sahipti. 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Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!
Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!

Aristophanes, ‘İnsanların ilgi alanları dünyayla kurdukları ilişkiyi de belirler’ demiş. İlk gençlik yıllarını hep ölülerin başarılarını dinleyerek geçiren insanlar genelde sosyal problemler yaşar. Ansiklopedilerden okudukları hayatların maceraları o kadar etkileyicidir ki gündelik hayatın dertleri zerre ilgilerini çekmez.Macron, 39 yaşında Modern Fransa tarihinin en genç başkanı olduğunda yanında Napolyon’un hayaletini de saraya taşıdı. Edebiyat öğretmeni eşine dönüp ‘Benim yeni Napolyon olduğuma bir tek sen inandın’ demiş olması muhtemel çünkü seçildiği günden beri değişmeyen tek duygusu o kibir. Prusya Prensliği'nin, Alman İmparatorluğu'na dönüşmesinin arkasındaki isim olan Bismarck bu başarısını ‘realpolitik’e borçludur. Gerçekçi bir dış politika dizayn eden yaşlı kurdun birleştirdiği Almanlar bugün dahi Avrupa’nın en güçlü topluluğudur. Macron ise ülkesinin stratejilerini realpolitiğin gerçeklerine çok uzak bir düşünsel arka plan ile tasarlıyor.Vous n’êtes pas Napoleon! Fransızlar geçtiğimiz aylarda yapılan ara seçimde Macron’a durumdan memnun olmadıklarını belirten şu cümleyi kurdular: ‘Vous n’êtes pas napoleon!’ yani 'Sen Napolyon değilsin!'Yapılan ara seçimlerde Macron ve partisi büyük bir hezimete uğrarken seçimin galibi Sol ve Yeşiller oldu. Paris, Bordeaux, Lyon, Lille gibi metropollerde Yeşiller ve Sosyalistler büyük bir fark ile seçimi kazanırken Macron’un hezimetini en iyi özetleyen de partisinin eski Başbakanı’nın Le Havre’da zar zor belediyeyi kazanabilmesi.Macron’un partisi ‘LREM’ in açılımı ‘La République En Marche!’ı Türkçe'ye çevirmeye çalışırsak ‘Cumhuriyet ilerliyor!’ ya da ‘Cumhuriyet, harekete geçti’ gibi anlamlara gelebiliyor. Macron ve LREM liberal söylemlerle iktidara geldikten sonra bütün politikalarını emperyalist hayaller üzerinden kurguladı.Libya bunun en net örneklerinden biri. İtalya, Libya’da insani çözüme yoğunlaşıp BM tarafından tanınan sivil Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verirken Macron; Fransa’yı, bölgeyi sömürge valisi gibi yönetecek Hafter’in peşinden sürükledi. Türkiye’ye karşı bu kadar obsesif bir şekilde takıntılı olmasının en büyük sebebi de oynadığı yanlış atların sorumluluğunu Türkiye’ye yüklemesi.Liberal söylemlerle iktidara gelen bir insanın hem Libya’da hem Nijer’de hem de Çad’da yaşananlara karşı ülkesini konumlandırması gereken nokta, sivil inisiyatiflere destek vermektir. Macron’un ise tek ilgilendiği bölgede istikrarı bozacak askeri kukla yönetimler dizayn etmek. Bunu yaparken de niyetini gizlemek gibi bir kaygısı da yok. Fransa’nın sömürgeci geçmişinin bir parçası olan Fransızca konuşan ülkeleri birleştirme planı da bu zihniyetin bir tezahürü. Birleşik Krallık’ın ‘Commonwealth’ konseptine benzer bir ‘Francophonie’ adında bir oluşum planlayan Macron’a bu ülkelerden de ciddi sivil itirazlar yükseldi. Kongo’nun önemli aydınlarından biri olan Alain Mabanckou bu girişimi The Guardian’a ‘Macron’un Fransızca haçlı seferi emperyalizmi tetikliyor’ şeklinde tanımladı. Meseleyi haçlı seferi olarak tanımlaması da sembolik açıdan son derece değerli.Aynı şekilde Avrupalı liberal aydınlar da Macron’un yönetim biçimi hakkında Mabanckou gibi düşünüyor. ‘Macron liberal değil! O tam bir Fransız kültür emperyalisti’ diyenlerin tezlerini de en son Lübnan’da gerçekleştirdiği şov pekiştirdi.Fransa'da Yeşiller iktidarı Türkiye'ye de yararFransa’nın en önemli politik medya kuruluşlarından biri olan Le Figaro, yapılan ara seçimleri ‘politik sistemimiz ters yüz oldu’ şeklinde açıkladı. Bunun en temel sebebi ise Macron gibi kültürel emperyalistlerin karşısında duran Yeşiller’in ve Sosyalistler'in neredeyse bütün önemli metropolleri kazanması. Tarihlerinde ilk defa bu kadar büyük zaferler kazanan bu siyasi yapıların başarısının arkasında da Fransız halkının Macron’un emperyalist hayallerine gösterdiği tepki var.Yeşiller’in ülkede iktidarı alması, şu an Afrika’da ve Akdeniz’de bir etki alanı oluşturan Türkiye için de oldukça önemli. Bu tarz ideolojiler kendilerini dış dünyadan soyutlayıp ülke içi meselelere yoğunlaşıyor.Dünya artık global bir köy. Şu an kıta sahanlığımızı ilgilendiren bir konuda atacağımız adımlar için bölgeden on binlerce km ötedeki Fransa seçimleri dahi önemli. Macron’un ‘realpolitik’ kavramı ile ilişki kuramamasının sebebi, zihin dünyasının temellerini oluşturan devasa kibri. Etrafımdaki herkes yapamazsın dediği halde ben 39 yaşımda istediğim o koltuğa oturdum üzerinden temellenmiş bir kibre sahip.Montaigne; 'İnsanın başına gelebilecek en büyük talihsizlik bir kere haklı çıkmaktır' der. Çok iddialı olduğunuz konuda bir kere haklı çıkmanız her defa haklı çıkacağınız sanrısına yol açar. Bugün, Macron’un Fransızlara rağmen boyundan büyük işlere kalkışmasının sebebi de bu kibir. 2022’deki başkanlık yarışını kaybettiği gün; seçilecek başkana bırakacağı miras ise birçok bölge ülkesiyle bozulan ilişkiler olacak.Devleti ile var olan bir millet: II. Mahmut'tan Oğuz Alper Öktem'eİzzetbegoviç: Bosna'nın yüz yıllık yalnızlığı

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