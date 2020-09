Gasperini ve Atalanta: En büyük değil ama en çok keyif veren

Eskiden televizyonda insanların yalnızca en mutlu oldukları anları görürdük. Bir ana sıkışmış bir sürü insanın; başarılarına, sevinçlerine tanık olurduk. Artık sosyal medya var. Şimdi de tanıdıklarımızın en mutlu anlarını İnstagram’da görmeye devam ediyoruz.

Peki ya kimsenin paylaşmaya değer bulmadığı mutsuzluklar? Hiç kimse mutsuz anlarını paylaşmaktan zevk almaz oysa Tolstoy ‘Mutlu aileler birbirlerine benzer, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır’ der.

Kimilerinin ‘carpe diem’ dediği, anı yaşamak. Peki ya o ana kadar olanlar? O anın anlamlı olması için ihtiyacımız olan hikaye? İnsanlarla ilişkimiz onların müsaade ettiği kadarla sınırlı. Bir futbol koçuyla ilişkimiz de yalnızca televizyonda yayınlanan o ‘anlardan’ ibaret. Atalanta, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkıyordu ve 30 bin kişi hep bir ağızdan bağırıyordu: Lunga Vita A Gasperini... yani sen çok yaşa Gasperini.

Peki ya öncesi? Gasperini 45 yaşında İtalya 3. Ligi’ne giderken çevresindekiler onun çocuk ruhlu ve sorumsuz olduğunu düşünüyordu. Oysa ilk kez o gün, kendi hayatınını sorumluluğunu almıştı. Risk aldığı o gün bir robottan insana dönüşüyordu...

Düşünmesi gerekenlerin arasında 3-5-2 ya da 4-3-3 yoktu

Hayallerin kötü bir huyu vardır: sorumluluklar ile pek anlaşamazlar. Çocukların okul masrafları, her ay ödemesi gereken kira, eve harcanacak paralar gibi bir sürü detayı düşünmüştü ama bunların arasında 3-5-2 ya da 4-3-3 yoktu.

Arkadaşlarına, gelen teklifi anlattığında 99 problem saydılar. Bir arkadaşı Allah’tan belasını mı istediğini sorgularken bir diğeri 3. Lig’den kovulduğunda Juventus’un onu tekrar işe almayacağını söylüyordu. Eşi maaşını belli bir süre alamazsa kenarda onları yalnızca 5-6 ay götürebilecek paraları olduğundan dem vuruyordu. Koşulsuz, şartsız destekleyen ise yalnızca çocuklarıydı.

Gasperini, çocuklarını sürekli dünyanın gerçeklerinden çok kopuklar diye eleştirirdi şimdi ise o 45 yaşında bir anlamda düzenli maaşı olan, işinin garanti olduğu memurluğu bırakıp yeni bir hayata atılıyordu. Neyseki hala etrafında hayallerine sahip çıkan birileri vardı

3. ligde aldığı Crotone’yi 1 yıl içinde bir üst lige çıkardığı gün bu riski almasının ne kadar gereksiz olduğunu söyleyen dostları bu sefer Gasperini’yi bu iş için nasıl cesaretlendirdiklerini anlatıyordu.

Trabzonspor'un galibiyetiyle Milano'daki evini boşaltması gerekti

Hollywood filmlerinde alıştığımız bir hikaye anlatım yöntemi vardır. Hero’s Journey ya da Kahramanın Hikayesi. Kahraman zorlukları aştıktan sonra hiç bitmeyen bir başarı sarmalına girer.

Gerçek hayatın öyle olmadığını Gasperini henüz 18 yaşındayken transfer olduğu Juventus’ta futbolculuk kariyeri boyunca hiçbir maça çıkamamasından dolayı biliyordu. Bundandır belki Crotone’yi 3. lig’den 2. lig’e çıkarıp tarihi başarı yakaladığı senenin ertesinde kovulmasına, çok da şaşırmamıştı.

Crotone’den kovulduktan 7 yıl sonra bu sefer İnter’den kovuldu. Hangsinin onu daha çok üzdüğü sorulduğunda ‘Crotone’ cevabını vermesi çoğu kişiyi şaşırtmıştı. İnter’den kovulmasına sebep olan maç ise takımın tarihinde ilk kez bir Türk takımına kendi evinde mağlup olmasıydı. Trabzonspor, İnter’i 1-0 yenip Türkiye’de çoşkuya yol açarken Gasperini Milano’daki evini boşaltıyordu.

İnter’den kovulması artık bir daha o büyüklerden birine ulaşamaması anlamına da geliyordu. Hayatı boyunca hayalini kurduğu Juventus koltuğunu ilelebet unutması demekti.

İnter’in takımı olduğu şehir olan Milano, İtalya’nın en büyük 2. şehridir. Bergamo ise toplam nüfusu 120 bin olan kasaba kıvamında bir şehir. Bergamo’nun tek özelliği ise; Milano’ya çok yakın olması. Şehir, Milano’da ev kiralarını ödeyemeyen insanların yaşadığı bir yer.

Gasperini; Milano’dan kovuldukten 5 yıl sonra küçük Bergamo’nun silik takımı Atalanta’ya geçti. Takıma en iyi bildiği şeyi öğretti: Başkalarıyla ilgilenmeden kendi işini yapmak. Küçük şehrin takımı giderek büyürken önce tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer

Bergamo’nun ya da Gasperi’nin aslında Şampiyonların arasında yeri yoktu. Ne şehrin müthiş bir cazibesi vardı ne de hocanın göz alıcı bir kariyeri. Göz alıcı olmayanın göz alıcı hikayesiydi bu. Takım tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmış, üstüne çeyrek finale çıkmıştı.

Karşılarına; Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan Paris’in her yıl yüz milyonlarca dolar parayı tek bir amaç uğruna harcayan takımı çıktığında kimse onlara şans vermiyordu. Haklıydılar da... Son dakikaya kadar maçı önde götüren Atalanta Bergamo 90. dakikada yediği iki golle kupaya veda ediyordu. Haklıydılar çünkü Atalanta oyuncuları da Gasperini de yeterince başarılı olduklarını düşünüyor, yarı finale çıkmamayı umursamıyordu.

‘Hayatta her şey nereden baktığınıza göre değişir’ demişti Anthony Soprano. Yenilmek kimileri için her şeyin sonuyken kimileri için yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Bunu da Gian Piero Gasperini’den daha iyi kimse bilemezdi. 3. lig takımından kovulduğunda ne mırıldanıyorsa o gün bir şehrin kaderini değiştirirken de aynı şeyi söylüyordu:

Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil.

Son Rus Çarı: Putin’in çıraklık, kalfalık, ustalık dönemleri İktidara gelişinin üzerinden 14 yıl geçmiş, artık ne yapıp ne yapamayacağına karar verirken birlikte çalıştığı dünya liderlerini de gözlemlemeyi öğrenmişti. Çeçenistan’a yerleştirdiği Kadirov gibi bir adamı da Ukrayna’ya yerleştirmeyi başarmıştı: Viktor Yanukoviç. Henüz 4 yıllık bir yöneticiyken Ukrayna’da gerçekleşen ‘Turuncu Devrim’ Karadeniz’in tüm kontrolünü Batı Bloku’na verirken Rusya, deniz yolları ile ilişkisini kaybediyordu.Rusların son Karadeniz’den çıkamayışında Çarlık devrilmiş, Bolşevik ihtilal gerçekleşmişti. I. Dünya Savaşı’na Almanya ile birlikte katılan Osmanlı, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını kapatınca Çarlık krize girmişti. Hem ekonomik hem askeri blokaja uğrayan ülke birçoklarına sürpriz olacak bir şekilde ilk komünist devrimin başladığı ülke haline gelmişti. Komünist devrimin arkasındaki Lenin de ne tesadüf ki Vladimir ismine sahipti. İlk Vladimir’in yıktığı çarlığı yeniden kurmaya çalışan İkinci Vladimir bunun tek yolunun denizlerin kontrolünü sağlamaktan geçtiğini görüp bütün stratejisini bu noktadan kurgulamaya başladı.Çıraklık dönemi: Turuncu devrim, Gül devrimi, Lale devrimiBatı Bloku, post-Sovyet etki alanlarında, Bağımsız Devletler Topluluğu’nda ‘renkli’ devrimler yapmaya Gürcistan ile başladı. Bu ülkenin diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinden ayrılan en büyük özelliği ise ülkede Sovyetlerin dağılmasından sonra statükonun hiç değişmemiş olmasıydı. Ülkenin bağımsızlığından itibaren Cumhurbaşkanlığını üstlenen Eduard Şevardnadze aynı zamanda Sovyet döneminde de önemli bir yöneticiydi ve Rus etkisinin ülkede hiç değişmeden sürmesini sağlayan isimdi.2003 yılına kadar süren bu statüko Miheil Saakaşvili'nin "Birleşik Ulusal Hareket"inin başlattığı protestolar ile değişti. Eğitim hayatını ABD’de geçiren Saakaşvili ülkenin rotasını Rusya’dan Batı’ya doğru çevirirken tecrübesiz Putin ilk kontrasını Kafkasların kontrolünü kaybederek yaşıyordu.Bir yıl sonra farklı bir renk ile aynı hikaye tekrar sahneleniyordu. Ukrayna’da Turuncu Devrim gerçekleşmişti.Bir başka post- Sovyet yönetici olan Ukrayna Başkanı Leonid Kuchma’nın 10 yıllık iktidarı sonlandırılmış yerine Viktor Yuşçenko gelmişti. Liberal söylemler ile iktidara gelen Yuşçenko’nun turuncu devrimi Rusya için Kafkaslar’dan çok daha büyük bir bedeldi. Kırım’ın kontrolünün Batı Bloku’nun eline geçmesi, Rusya’nın en büyük can damarının tıpkı I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi kesilmesi anlamına geliyordu.Başkanlığının ilk 4 yılında karşısında bir çaylak bulduğunun farkında olan Batı Bloku, Putin’in Rusya'sını Asya steplerine kadar sıkıştırmış, nefes aldırmıyordu.Kalfalık dönemi: Savunmadan saldırıya geçişPutin 14 Mart 2004 günü yapılan seçimlerde halkın verdiği yüzde 71’lik rekor destek ile tekrar başkanlığa seçilirken artık oyunu kendi kurallarıyla oynamayı karar vermişti.2008 yılında Gürcistan’dan bağımsızlık talepleri bulunan Güney Osetya ve Abhazya adına Gürcistan’a girip bölgeye yerleştiğinde girdiği yerden çıkmayacağının da ilk işaretlerini Kafkaslarda verdi.Aradan 2 yıl geçtikten sonra Ukrayna’daki Turuncu Devrimi boşa çıkarıp Rus asıllı Viktor Yanukoviç’i iktidara getirdi. Gürcistan’ın işgalinden 2 yıl sonra Ukrayna’nın kontrolünü tekrar eline almasına rağmen Yanukoviç’in iktidarının 4. yılında artan sokak olayları ülkeyi de Rus- Batı çatışmasının deneme tahtası haline getirmişti.Kırgızistan"da "Karşı Devrim", CIA"nın Kadife Devrimi çöktüPutin artık 2004 yılındaki Putin değildi. Aradan 10 yıl geçmiş, Ukrayna’da Rusya lehine hareket eden Başkan Yanukoviç istifa etmişti. 18 Şubat’ta çıkan protesto gösterilerinden 2 gün sonra Rusya, Kırım’ı ilhak ettiğini duyurup Karadeniz’in en stratejik bölgesini işgal ettiğini açıkladı.Seçimler ile sokakları karışan Belarus: Ufukta 'Rus işgali' mi görünüyor?Dünya, büyük güçler arasında bir deneme tahtası haline gelmişken bir başka cephe de Kuzey Afrika’da açılıyordu. Kırım’ın işgalinden 10 ay sonra Tunus’ta başlayan Arap Baharı bölgedeki diktatörleri bir bir devirirken emperyal hırsları olan ülkeler de pastayı paylaşma yarışına giriyordu. Fransızların, Libya’daki müdahalesi 42 yıllık Kaddafi iktidarını devirirken sıra Suriye’deki 40 yıllık Esad Hanedanlığına gelmişti.Ülkedeki demokrasi talepleri bir İç Savaşa dönmüş, Esad kontrolü kaybederken İran ve Rusya’nın müdahalesi ile ülkedeki olası bir demokratik geçiş yönetimi ihtimali de askıya alınıyordu.Belarus'un işgali: Putin'in 'Denizler İmparatorluğu' hayalinin önündeki son engelUstalık dönemi: Ohotsk’tan Baltık’a, Akdeniz’den Karadeniz’ePutin agresif müdahaleler ile ülkesinin etki alanını giderek genişletirken bunu da büyük oranda ilk döneminde yaşadığı tecrübelere borçlu.Geçtiğimiz yıl Rusya Cumhuriyeti tarihinin en büyük askeri tatbikatını Ohotsk’un da yer aldığı bölgede gerçekleştiren Putin’in bir diğer şovu da Baltık üzerinden gerçekleşmişti.Kırım’da yaptıklarına gerçek manada hiçbir cevap alamamasının verdiği rahatlıkla; Libya’ya kadar ilerleyen Putin’in hareket alanını belirleyecek olan da bir başka aktör Çin. Afrika açılımı yapan Çin’in mi yoksa Rusya’nın mı daha tehlikeli olduğuna karar verilene kadar terazinin ağırlığı Putin’in lehine işlemeye devam edecek.Görünen bir gerçek var ki; Putin Rusya’yı daha uzun bir süre kontrol etmeye devam edecek. Ülkesini bir çar gibi yöneten II. Vladimir’in I. Vladimir diyebileceğimiz Lenin ile tek ortak noktası ise Rusya’yı başka maceralara sürüklemekten çekinmiyor olması.Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!