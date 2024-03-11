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Gaziantep FK - Beşiktaş | canlı skor - canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan galip gelmek istiyor. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:37 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Gaziantep FK - Beşiktaş
Gaziantep FK - Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Gaziantep FK:
Nita, Sorescu, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, M'Bakata, Mustafa, Ogün, Monteiro, Maxim, Dragus.
Beşiktaş:
Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
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