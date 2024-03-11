Gaziantep FK - Beşiktaş
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Gaziantep FK:
Nita, Sorescu, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, M'Bakata, Mustafa, Ogün, Monteiro, Maxim, Dragus.
Beşiktaş:
Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce