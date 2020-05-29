SÜPER LİG

Gaziantep FK'da pozitif vaka

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Antep ekibinde idmanlar durduruldu.

Antep ekibinde idmanlar durduruldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan kovid-19 testlerinin sonucunda bir kulüp personelinin test sonuncunun pozitif çıktığını açıkladı. Antrenmanlar tedbir amaçlı durduruldu.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."
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