Gaziantep FK'da pozitif vaka

Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan kovid-19 testlerinin sonucunda bir kulüp personelinin test sonuncunun pozitif çıktığını açıkladı. Antrenmanlar tedbir amaçlı durduruldu.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: