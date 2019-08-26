Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Gazişehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Öte yandan başkent ekibi, maçın son 52 dakikasında 9 kişi mücadele etti.

Gazişehir, 27. dakikada Ahmet Oğuz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Gençlerbirliği karşısında aradığı golü 32. dakikada Kayode ile buldu. 38. dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda VAR incelemesinin ardından Polomat da kırmızı kart görünce başkent ekibi 9 kişi kaldı. Penaltıyı gole çeviren Kayode de Gazişehir'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İkinci yarda da hız kesmeyen Gaziantep ekibi, 56'da Güray Vural'ın harika golüyle farkı üçe çıkardı. Gençlerbirliği, 69'da Berat Özdemir'le ümitlense de 72'de sahneye çıkan Oğuz Ceylan, maçın sonucunu belirledi: 4-1.

Bu sonuçla Gazişehir 3 puana yükselirken Gençlerbirliği 0 puanda kaldı.



