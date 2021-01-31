Spor Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa etti
SÜPER LİG

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan istifa etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, başkan Murat Cavcav'a istifasını sunacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Gençlerbirliği'nin ligde 19 puanı bulunuyor.
Gençlerbirliği'nin ligde 19 puanı bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı. Oynanan son 4 lig karşılaşmasında puan alamayan Ankara ekibi, evinde Antalyaspor'a 1-0 kaybetti ve bu seriyi 5 maça çıkardı.

İstifa etti

Antalyaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, istifasını başkan Murat Cavcav'a sunacağını söyledi. Kaplan yaptığı açıklamada, "5 haftadır kaybediyoruz. Artık bizim de burada durmamızın anlamı yok. Kulübe zarar vermek istemiyoruz. Başkanımız ile konuşup kulüpteki görevimizden ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübü'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

53 yaşındaki Kaplan, Gençlerbirliği'nde Sportif Direktörlük görevini bırakıp 14 Kasım 2020'de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu. Kaplan Ankara ekibiyle toplamda 16 maçta görev yaptı. Bu mücadelelerde Gençlerbirliği 5 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldılar.

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