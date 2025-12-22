Yeni Şafak
Spor
Futbol
Gençlerbirliği - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

19:0222/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Trabzonspor
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.


Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.


Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 8 puan, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor.


Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.


GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Gençlerbirliği:
Velho, Pereira, Goutas, Thalisson, Zuzek, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5' Gençlerbirliği'nde kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Dimitrios Goutas takımını öne geçiren golü attı: 1-0.


GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



