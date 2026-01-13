Gençlerbirliği’nde 1 milyon euroluk borç krizi

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre, Başkan Arda Çakmak’ın göreve geldikten hemen sonra "Kulübe hibe ettim" dediği 1 milyon euronun kaynağı ortaya çıktı. Bu para hibe veya bağış olarak değil borç olarak kayda geçti.





Yasa gereği genel kurul izni olmadan kulübe borç verilmesinin hukuka aykırı olmasına rağmen Çakmak'ın bu hamlesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Mali olarak zor durumda olan kulübe, söz konusu parayı Arda Çakmak, kulübe borç olarak verdiği belirtildi. Bunun haricinde kulübün TFF'den 30 milyon TL olan alacağını da ön ödemeli olarak aldığı ve bu şekilde kulübün borçlarını verdiği öğrenildi. Kulüp içerisinde hibe olarak söylenen paraların perde arkasındaki borç skandalının ortaya çıkmasıyla, camiadan yönetime karşı isyan bayrakları da açıldı.





700'e yakın naylon üye





Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 700’e yakın yeni üye kaydı yapıldığı, hatta bazı kayıt defterlerinde yeni üyelikler için boş sayfalar bırakıldığı iddia edildi. Oysa ki seçimli genel kurul kararı alınmasının ardından yeni üyelik kaydı yapılması hukuka aykırı.





Kulüp çevrelerinde bu üyeliklerin, 17 Ocak’ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda sonuçları etkilemek amacıyla yapıldığı yönünde yorumlandı.





Eski üyeler askıya alındı





Yalnızca yeni üyeler kaydedilmekle kalınmadı, aynı zamanda bazı eski üyelerin üyeliklerinin de askıya alındığı ve böylece oy kullanmalarının engellendiği de konuşuluyor.























