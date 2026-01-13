Yeni Şafak
Gençlerbirliği'nde 1 milyon euroluk borç krizi

Gençlerbirliği’nde 1 milyon euroluk borç krizi

14:5113/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Kulüp başkanı Arda Çakmak
Kulüp başkanı Arda Çakmak

Gençlerbirliği’nde seçimli genel kurul öncesi kulüpte sular durulmuyor. 700’e yakın naylon üyelik iddiasının ardından kulüpte ikinci bir skandal yaşandı. Başkan Arda Çakmak’ın göreve gelir gelmez hukuka aykırı şekilde kendi cebinden ödüyormuş gibi gösterip kulübe 1 milyon euro borç verdiği ve TFF'den de 30 milyon TL kulübün parasını ön ödeme olarak aldığı ortaya çıktı.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre, Başkan Arda Çakmak’ın göreve geldikten hemen sonra "Kulübe hibe ettim" dediği 1 milyon euronun kaynağı ortaya çıktı. Bu para hibe veya bağış olarak değil borç olarak kayda geçti.


Yasa gereği genel kurul izni olmadan kulübe borç verilmesinin hukuka aykırı olmasına rağmen Çakmak'ın bu hamlesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Mali olarak zor durumda olan kulübe, söz konusu parayı Arda Çakmak, kulübe borç olarak verdiği belirtildi. Bunun haricinde kulübün TFF'den 30 milyon TL olan alacağını da ön ödemeli olarak aldığı ve bu şekilde kulübün borçlarını verdiği öğrenildi. Kulüp içerisinde hibe olarak söylenen paraların perde arkasındaki borç skandalının ortaya çıkmasıyla, camiadan yönetime karşı isyan bayrakları da açıldı.


700'e yakın naylon üye

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 700’e yakın yeni üye kaydı yapıldığı, hatta bazı kayıt defterlerinde yeni üyelikler için boş sayfalar bırakıldığı iddia edildi. Oysa ki seçimli genel kurul kararı alınmasının ardından yeni üyelik kaydı yapılması hukuka aykırı.


Kulüp çevrelerinde bu üyeliklerin, 17 Ocak’ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda sonuçları etkilemek amacıyla yapıldığı yönünde yorumlandı.


Eski üyeler askıya alındı

Yalnızca yeni üyeler kaydedilmekle kalınmadı, aynı zamanda bazı eski üyelerin üyeliklerinin de askıya alındığı ve böylece oy kullanmalarının engellendiği de konuşuluyor.







