SÜPER LİG

Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan’la yollar ayrıldı

Geçlerbirliği Yönetim Kurulu, aldığı karar sonrasında Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırdığını açıkladı. Gençlerbirliği bu sezon Kaplan yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 puan toplamıştı.

Haber Merkezi IHA
Gençlerbirliği bu sezon Kaplan yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 puan toplamıştı.

Gençlerbirliği bu sezon Kaplan yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 puan toplamıştı.

Fotoğraf: IHA

Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi. Sezon başında Ankaragücü ile yollarını ayırarak Gençlerbirliği’ne imza atan Kaplan, geride kalan 9 haftalık performans sonrasında yönetim kurulu kararıyla görevinden alındı.

Gençlerbirliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Mustafa Kaplan’a teşekkür edilirken, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • Bu sezon Mustafa Kaplan yönetiminde 9 maça çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alırken 12 gol atıp kalesinde 14 gol gördü. Son olarak Denizlispor’a sahasında 2-0 mağlup olan Ankara ekibi, ligde 17. sırada bulunuyor.

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