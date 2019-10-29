Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan’la yollar ayrıldı

Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi. Sezon başında Ankaragücü ile yollarını ayırarak Gençlerbirliği’ne imza atan Kaplan, geride kalan 9 haftalık performans sonrasında yönetim kurulu kararıyla görevinden alındı.
Gençlerbirliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Mustafa Kaplan’a teşekkür edilirken, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- Bu sezon Mustafa Kaplan yönetiminde 9 maça çıkan Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alırken 12 gol atıp kalesinde 14 gol gördü. Son olarak Denizlispor’a sahasında 2-0 mağlup olan Ankara ekibi, ligde 17. sırada bulunuyor.
Teşekkürler Mustafa Kaplan
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/C426SZQ9Ae
Teşekkürler Mustafa Kaplan
Mustafa Kaplan: Bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğimhttps://t.co/v4kh972nJ9 pic.twitter.com/WHEJkRMTWQ
Mustafa Kaplan: Bu güzide camianın bir parçası olmaktan gurur ve kıvanç duymaya devam edeceğimhttps://t.co/v4kh972nJ9 pic.twitter.com/WHEJkRMTWQ— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 29, 2019
Yorum