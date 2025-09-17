Gençler'de Eyüpspor mesaisi

Henry Onyekuru da çalışmalarda yer aldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, isabetli pas organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği-Eyüpspor karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
