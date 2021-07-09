Gençlik kamplarına başvuru yaşı yükseldi

Yaş sınırının 25’e yükseltilmesiyle kamplardan yararlanacak genç potansiyeli 3 milyon 906 bin 325 kişi arttı.

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlayan gençlik kamplarına gençler ücretsiz katılabiliyor. Bu yıl da 40 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunulacak. Yaş sınırının 25’e yükseltilmesiyle kamplardan yararlanacak genç potansiyeli 3 milyon 906 bin 325 kişi arttı.

75 BİN GENCE KAMP

Gençlik kamplarında gençlere öz güven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanıyor. Kültürler arası farklılıkların zengin olduğu bilinci arttırılıyor. Bu yıl, gençlik kamplarından 75 bin gencin yararlanması planlanıyor.

SON BAŞVURU 26 TEMMUZ

Yaz dönemi gençlik kamp başvuruları 26 Temmuz’a kadar gencizbiz.gsb.gov.tr veya e-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılıyor. Elektronik başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, gençlik merkezlerine giderek başvuruyu gerçekleştirebiliyor.

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AKTİVİTE BOL

Gençlik kamplarında badminton, aqua park, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, halk oyunları, el sanatları, tırmanma duvarı, yüksek ip parkuru, flyfox, macera parkuru, paintball, kano, dağ bisikleti, okçuluk, binicilik, mini golf, rafting gibi aktiviteler yapılıyor.

HER KONUDA SEMİNER

Kampta milli manevi değerler, vatan ve millet sevgisi, yakın tarih ve sanat tarihi, etik ve insani değerler, kişisel gelişim seminerleri, iletişim, manevi duygular, Türk müziği, Türk halk müziği, kariyer planlaması, diksiyon eğitimi konularında seminer veriliyor.

KORONAVİRÜS Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik kampları sağlık çalışanları ve ailelerine açıldı