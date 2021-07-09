Spor Gençlik kamplarına başvuru yaşı yükseldi
DİĞER

Gençlik kamplarına başvuru yaşı yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12-22 yaş grubuna yönelik gençlik kamplarının yaş aralığını 25 olarak güncelledi. Değişiklikle kamplardan faydalanabilecek potansiyel genç sayısına yaklaşık 4 milyon kişi eklendi. Yaz dönemi gençlik kampları için başvurular 26 Temmuz’da sona erecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Gençlik kamplarına başvuru yaşı yükseldi
Yaş sınırının 25’e yükseltilmesiyle kamplardan yararlanacak genç potansiyeli 3 milyon 906 bin 325 kişi arttı.

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlayan gençlik kamplarına gençler ücretsiz katılabiliyor. Bu yıl da 40 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkanı sunulacak. Yaş sınırının 25’e yükseltilmesiyle kamplardan yararlanacak genç potansiyeli 3 milyon 906 bin 325 kişi arttı.

75 BİN GENCE KAMP

Gençlik kamplarında gençlere öz güven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanıyor. Kültürler arası farklılıkların zengin olduğu bilinci arttırılıyor. Bu yıl, gençlik kamplarından 75 bin gencin yararlanması planlanıyor.

SON BAŞVURU 26 TEMMUZ

Yaz dönemi gençlik kamp başvuruları 26 Temmuz’a kadar gencizbiz.gsb.gov.tr veya e-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılıyor. Elektronik başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, gençlik merkezlerine giderek başvuruyu gerçekleştirebiliyor.

AKTİVİTE BOL

Gençlik kamplarında badminton, aqua park, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, halk oyunları, el sanatları, tırmanma duvarı, yüksek ip parkuru, flyfox, macera parkuru, paintball, kano, dağ bisikleti, okçuluk, binicilik, mini golf, rafting gibi aktiviteler yapılıyor.

HER KONUDA SEMİNER

Kampta milli manevi değerler, vatan ve millet sevgisi, yakın tarih ve sanat tarihi, etik ve insani değerler, kişisel gelişim seminerleri, iletişim, manevi duygular, Türk müziği, Türk halk müziği, kariyer planlaması, diksiyon eğitimi konularında seminer veriliyor.

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik kampları sağlık çalışanları ve ailelerine açıldı
KORONAVİRÜS
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik kampları sağlık çalışanları ve ailelerine açıldı

TÜGVA bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak
GÜNDEM
TÜGVA bu yaz 200 bin öğrenciyi kamplarda ağırlayacak

Abone Ol Google News
Dilim tutuldu

'Dilim tutuldu'

​Nikah memuru babanın hem en mutlu hem de en zor görevi.
Bangladeşte yangın faciası

Bangladeş'te yangın faciası

​Alevler bir anda sardı, 49 kişi hayatını kaybetti.
ASELSANın yeni göz bebekleri insansız muhafızların üretimine başlandı

​Genel maksat helikopterinde önemli başarı

​Moskova'daki Taliban heyeti: Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu.

​Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırda 85 kilometrelik yeni bir hat kurulacak
İri cüssesi nedeniyle <br>Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

İri cüssesi nedeniyle
Kurban Pazarı'na çıkarılamıyor

Bir ton 650 kilogramlık 'Paşa' otomobil fiyatına satışta.

​Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları meydanlarda uyudu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.