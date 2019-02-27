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Gökhan Töre: Pes eden taraf ben olmayacağım

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve idmanlarını özel bir şekilde gerçekleştiren Gökhan Töre, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Töre paylaşımında, "Haklı mücadeleme devam ediyorum, pes eden taraf ben olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Gökhan Töre, Beşiktaş'ta sezon başından bu yana forma şansı bulamamış devre arasında da kadro dışı bırakılmıştı.

Gökhan Töre, Beşiktaş'ta sezon başından bu yana forma şansı bulamamış devre arasında da kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ın devre arası kampının kadrosuna dahil etmeyip, kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

Altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Antrenman yaptığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki futbolcu fotoğrafın altına, "Yaşa ya da öl ama asla pes etme! Haklı mücadeleme devam ediyorum. Pes eden taraf ben olmayacağım" notunu düştü.

eşiktaş'ta kadro dışı olan Gökhan Töre sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
eşiktaş'ta kadro dışı olan Gökhan Töre sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
DHA

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