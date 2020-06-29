SÜPER LİG

Alanyasporlu Papiss Cisse kaç gol attı?

Gol makinesi Papiss Cisse

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 'en golcü' unvanını kazanan Papiss Demba Cisse, turuncu-yeşillilerin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile ligdeki son 2 mücadelesinde 6 gol atma başarısını gösterdi.

Haber Merkezi AA
Cisse gol krallığı yarışında 2. sırada yer alıyor.

Cisse gol krallığı yarışında 2. sırada yer alıyor.

Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine 'hat-trick' yaparak önemli katkı sağlayan Senegalli oyuncu Cisse, Süper Lig'in 28. haftasında 2-2 beraberlikle sona eren Trabzonspor mücadelesinde de takımının ilk golünü kaydetti.

Cisse, iç sahada Trabzonspor'a attığı golle, Alanyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcüsü Vagner Love'ın 42 maçta 33 gollük rekorunu egale etti.

Geride kalan 29. hafta mücadelesinde 3-3 beraberlikle sona eren Göztepe deplasmanında takımının 2. ve 3. gollerini atan Cisse, Vagner Love'ı geride bırakarak, turuncu-yeşillilerin 'en golcü oyuncu'su unvanını kazandı.

  • Alanyaspor'da 53 lig maçına çıkıp 35 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a çıkararak, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile arasındaki gol farkını 1'e indirdi.


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