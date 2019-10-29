Golcüsü var golü yok

Büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao, aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla çalışamıyor. Falcao, takımının son 4 resmi maçında forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giydiği 5 resmi müsabakada sadece bir kez ağları havalandırabildi. Falcao’nun yokluğunda görev alan Florin Andone ise çıktığı 6 resmi müsabakada 2 kez topu filelerle buluşturdu. Galatasaray’da yeni transfer Ryan Babel 3 golle en skorer oyuncu konumunda bulunurken, Younes Belhanda 2, Adem Büyük, Jean Michael Seri de birer golle skora katkı sağladı. Galatasaray, Süper Lig’de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Ligin geride kalan bölümünde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 1989-1990’dan sonraki sezonların hiçbirinde ilk 11’den aşağı gol atmamıştı.

Falcao’da belirsizlik devam ediyor

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao’nun durumu hakkında açıklama yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisiyle tedavisine başlanan Falcao’nun çalışmalarına, fizyoterapist ve kondisyonerler gözetiminde takımdan ayrı devam ettiği kaydedildi. Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao’nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu.