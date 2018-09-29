Gomez olmazsa Giroud

Süper Lig’in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, forvet konusunda sıkıntı yaşıyor. İspanyol golcü Alvaro Negredo’nun geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılmasıyla birlikte elinde Larin, Love ve Pektemek gibi isimler bulunan siyah-beyazlılar, bu golcülerin hiçbirinin performansından memnun değil. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde ileri uca takviye yapmak isteyen Beşiktaş Transfer Komitesi, listeyi şimdiden hazırlamış durumda. İlk olarak eski golcüsü Mario Gomez’e yönelen siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Alman futbolcudan “Bekleyin” cevabını aldı. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın formasını giyen Gomez, Beşiktaş’a yeniden gelme konusunda tereddüt yaşıyor. Alman golcü, siyah-beyazlı yöneticilere, “Kendimi yıpranmış ve yorgun hissediyorum. Beşiktaş’ın verdiği yoğun mücadelenin içerisinde faydalı olup olamayacağımı bilemiyorum. Gelirsem yararlı olmak isterim ama şu an bunu yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Devre arasına kadar bekleyin. Arada tekrar görüşelim ve o anki durumuma göre karar verelim” dediği öğrenildi. 33 yaşındaki golcü futbolcunun, kulübü Stutgart ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gomez bu sezon 6 maçta 2 gol kaydetti.

FRANSIZ GOLCÜ GİROUD LİSTEDE

Mario Gomez’den istediği cevabı net olarak alamayan Beşiktaşlı yöneticiler, yaz transfer dönemindeki sıkıntıyı yeniden yaşamamak için işini sağlama alıyor. Listenin ikinci sırasında bulunan Olivier Giroud’la temasa geçen siyah-beyazlılar, Fransız golcünün yüksek maaş talebiyle karşılaştılar. Buna rağmen görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü futbolcunun peşini bırakmak istemiyor. Haziran ayında boşa çıkacak olan ve bonservisini eline alacak olan 31 yaşındaki golcü, bu sezon Maurizio Sarri’nin önderliğindeki Chelsea’de 6 maça çıkarak 3 asist yaptı. Beşiktaş’a gelebileceğini ifade eden Giroud’un bonservisinin olmaması, diğer kulüplerin de iştahını kabartıyor. Çin kulüplerinden teklif alan Fransız golcüye yıllık 6 milyon Euro’luk öneriler olduğu ifade edildi. Avrupa’da kalmak isteyen başarılı golcünün siyah-beyazlı kulüpten istediği yıllık maaş ise 4 milyon Euro.

MEVCUT GOLCÜLER YETERSİZ

Teknik direktör Şenol Güneş, elindeki golcülerin yetersizliği nedeniyle, en uç bölgede çeşitli alternatifler arıyor. Kanadalı golcü Cyle Larin’i yetersiz bulan tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı Vagner Love ve Mustafa Pektemek’ten ise umudunu kesmiş durumda. Bu nedenle alternatif arayışına giren Güneş, sol kanat oyuncusu Babel’i zaman zaman forvette kullanmayı planlıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hollandalı futbolcuyu da elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş yönetimi ise yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon 750 bin Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif etti ve olumlu yanıt aldı.

Kartal evinde kayıp istemiyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında bugün Kayserispor’u konuk edecek. Geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor. Beşiktaş’ta tecrübeli oyuncu Caner Erkin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak. Cezalı Caner Erkin’in yanı sıra Adriano Correia’nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının solunda sıkıntıya sebep oldu. Tedavisi devam eden Adriano ve Caner Erkin’in yokluğunda bu bölgede Domagoj Vida’nın ismi ön plana çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, basına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çekmişti.

Pepe ligdeki golcüleri solladı

Geçen sezonun başında Beşiktaş’a transfer olan Pepe, savunmada görev yapmasına rağmen özellikle son maçlarda takımına hem defansta hem de hücumda büyük destek veriyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunun geride kalan 6 haftasında fileleri 3 kez havalandırdı. Pepe, bu performansıyla ligde boy gösteren çoğu forvet oyuncusundan daha fazla gol atma başarısı gösterdi. Pepe’nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle: Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü yok.