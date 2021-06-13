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Goran Pandev'in golü Makedonya'ya yetmedi: Avusturya turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti

Avusturya ve Kuzey Makedonya EURO 2020'deki ilk maçlarına çıktı. Avusturya sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Goran Pandevin golü Makedonyaya yetmedi: Avusturya turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti
David Alaba ve arkadaşlarının galibiyet sevinci.

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi. Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

18'inci dakikada Avusturya öne geçti. Sabitzer'in soldan ortasında arka direkte Lainer, gelişine yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi. 28'inci dakikada Kuzey Makedonya eşitliği yakaladı. Avusturya savunmasının yaptığı hata sonrasında top kaleci Bachmann'a geldi. Bachmann'ın sektirdiği topu önünde bulan Pandev'in vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi. Avusturya 78'inci dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Alaba ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Gregoritsch, kaleci Dimitrievski'den önce topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 89'uncu Arnautovic skoru belirledi. Laimer'in topuğuyla verdiği şık pasla savunma arkasına sarkan Arnautovic, kaleci Dimitrievski'den sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.

Makedonya'nın şampiyonalardaki ilk golü Goran Pandev'den geldi

  • Öte yandan Kuzey Makedonya, ilk kez Avrupa Şampiyonası karşılaşmasına çıktı. Mücadelenin 28'inci dakikasında skora denge getiren Goran Pandev, ülkesinin şampiyonlardaki ilk golünü kaydederek tarihe geçti
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