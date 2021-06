Goran Pandev'in golü Makedonya'ya yetmedi: Avusturya turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi. Avusturya, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

18'inci dakikada Avusturya öne geçti. Sabitzer'in soldan ortasında arka direkte Lainer, gelişine yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi. 28'inci dakikada Kuzey Makedonya eşitliği yakaladı. Avusturya savunmasının yaptığı hata sonrasında top kaleci Bachmann'a geldi. Bachmann'ın sektirdiği topu önünde bulan Pandev'in vuruşunda top ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi. Avusturya 78'inci dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Alaba ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Gregoritsch, kaleci Dimitrievski'den önce topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 89'uncu Arnautovic skoru belirledi. Laimer'in topuğuyla verdiği şık pasla savunma arkasına sarkan Arnautovic, kaleci Dimitrievski'den sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.

🇦🇹 Austria claim their first ever EURO win; Gregoritsch nets 700th goal in finals history ✅

🇲🇰 Goran Pandev nets first ever major finals goal for North Macedonia on their debut#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Makedonya'nın şampiyonalardaki ilk golü Goran Pandev'den geldi