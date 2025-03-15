Göztepe 6 maç sonra kazanmak istiyor

Trendyol Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın saat 16.00’da evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Eyüpspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 43 puanla 3. sırada bulunuyor. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.