Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe 6 maç sonra kazanmak istiyor

Göztepe 6 maç sonra kazanmak istiyor

12:4815/03/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Göztepe 6 maç sonra kazanmak istiyor
Göztepe 6 maç sonra kazanmak istiyor

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın Eyüpspor’u konuk edecek olan Göztepe, rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın saat 16.00’da evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Eyüpspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 43 puanla 3. sırada bulunuyor. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.


İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Eyüpspor, 1-0’lık skorla kazandı. Göztepe’de mücadele öncesi iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ile sol bek Djalma Silva forma giyemeyecek. Romulo ve Emersonn’un durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.


Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek.




#Göztepe
#Süper Lig
#Eyüpspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Mart evde bakım maaşı yatan iller: 2025 Evde bakım maaşları yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?