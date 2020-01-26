Göztepe-Beşiktaş: 2-1

Göztepe, Süper Lig'de bugün ilk kez kapılarını açan yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+2. dakikada Borges kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 38. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan attı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 29'a yükseltirken, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Rizespor'un konuğu olacak.

İlk 11'ler

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak