Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekipte golleri 7. dakikada Castro ve 63. dakikada Alpaslan Öztürk penaltıdan attı. Sarı-lacivertlilerin gollerini ise 44. dakikada Serdar Aziz ve 68. dakikada Rodrigues kaydetti. Ayrıca Fenerbahçe'de Gustavo 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 17'ye Fenerbahçe ise 22'ye yükseltti. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Göztepe ise Ankaragücü ile deplasmanda oynayacak.

Karşılaşmanın 58. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Önce Göztepe penaltı atışından yararlanamadı, pozisyonun devamında Fenerbahçe golü buldu fakat penaltı atışı sırasında kaleci Altay Bayındır'ın her iki ayağı da çizgide olmadığı için gol kararı iptal edildi ve sonrasında penaltı atışı tekrarlandı.

— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 30, 2019

İlk 11'ler

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Andre Castro, Soner, Napoleoni, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Jerome.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Moses, Garry Rodrigues, Kruse.