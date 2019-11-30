İzmir'de ilginç an: Golü iptal etti penaltı verdi

Göztepe'nin sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta, sahalarda ender görünecek bir pozisyon yaşandı. Önce Göztepe penaltı atışından yararlanamadı, pozisyonun devamında Fenerbahçe golü buldu fakat penaltı atışı sırasında kaleci Altay Bayındır'ın her iki ayağı da çizgide olmadığı için gol kararı iptal edildi ve sonrasında penaltı atışı tekrarlandı.

Göztepe 57. dakikada Gustavo'nun yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. İzmir ekibinde topun başına Alpaslan Öztürk geçti. 26 yaşındaki oyuncunun penaltı vuruşunu kaleci Altay Bayındır çıkardı ve pozisyonun devamında Fenerbahçe kontra ataktan Moses ile golü buldu.

Sarı-lacivertli oyuncular gole sevindiği anda VAR hakemi Fırat Aydınus, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'i VAR'a çağırdı. VAR incelemesi sonrasında hakem Bitigen, kaleci Altay'ın penaltı atışı esnasında her iki ayağınında kale çizgisinde olmadığını tespit etti ve sarı-lacivertli ekibin attığı golü iptal ederek, Göztepe'nin penaltı atışını tekrardan kullanmasını istedi.

63. dakikada topun başına geçen Alpaslan Öztürk sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.



