Türkiye'de bir ilk: Süper Lig ekibine İsviçreliler ortak oluyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in Türk futbol tarihine geçecek bir anlaşmaya imza atmak üzere olduğu bildirildi.

Gazeteci Ceyhun Kuburlu'nun aktardığı bilgiye göre; 6 yıl önce 7 milyon dolara aldığı kulübün değerini 70 milyon dolara çıkaran Mehmet Sepil, İsviçreli bir yatırım fonuyla ortaklık anlaşması imzalayacak.

Türk futbolunda bir ilk olacak bu anlaşmayla İsviçrelilerin kulübün yarısına ortak olacağı ifade edildi.

"Göztepe'ye bir ilgi var" demişti





Mehmet Sepil, Göztepe Kulübünün yabancı yatırımcılara satılacağı iddiası hakkında daha önce şunları söylemişti;

"Bunu kendi camiama anlattım. Dünyada futbolda bu kadar önemli bir ülkeyiz ama bir tane bile yabancı yatırımcıyı getiremeyen tek ülke de biziz. Yabancı yatırımcı bizim ülkemize futbol kulüpleri bazında girmiyor. Bunun nedeni de kulüplerin ekonomileri. Sürekli zarar eden yere niye yatırım yapsınlar? Son zamanlarda dünyada yeni bir trend oldu. Bu sadece Göztepe ile ilgili değil, Avrupa'da da birçok kulübe yeni yatırımcılar geliyor. Bunun benzeri Göztepe'ye bir ilgi var. Bu ilgi son derece doğal, taraftarı ve camiasıyla, kulübün yönetilişiyle Göztepe'ye ilgi var, bu doğrudur. Ben Göztepeliyim, taraftar olduğumdan aldım. Benim hayalimdekinin daha iyisini yapacak bir yatırımın Göztepe'ye geldiğini görürsem bunu değerlendireceğim. İhtimal var mı var, yüksek mi ihtimal, yüksek. Ama bu, bir günde olacak bir şey değil. Bunun Türk futbolu için de çok yararlı olacağına inanıyorum. Bunu başarırsak benzeri yabancı yatırımcıları getirmek içi kulüpler kendilerine tekrar bakacak. Bitmiş, sonuca yakın bir şey henüz yok, olursa bunu ilk camiamla paylaşırım. Önemli fonlar, gruplar ilgileniyor. Eğer olursa Göztepe ve Türk futbolu için çok iyi olacak."

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