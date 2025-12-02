Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe kupa maçına hazır

Göztepe kupa maçına hazır

17:362/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Furkan Bayır, Navatus Miroshi ve Anthony Dennis çalışmalarda yer aldı.
Furkan Bayır, Navatus Miroshi ve Anthony Dennis çalışmalarda yer aldı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın deplasmanda karşılaşacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarını tamamladı


Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.


Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.


Sarı-kırmızılılar, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.






#Türkiye Kupası
#Göztepe
#Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ duyurdu: Bursa Nilüfer'de yarın (3 Aralık) su kesintisi yapılacak! İşte suların verileceği saat