Göztepe maçı öncesi ağrıları arttı: Fenerbahçeli yıldız kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçeli yıldız ismin, Göztepe karşılaşması öncesinde artan ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde sarı lacivertliler, Meksikalı orta sahası Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
"Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakarlık yaparak forma giymiştir.
Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır."