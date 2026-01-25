Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe maçı öncesi ağrıları arttı: Fenerbahçeli yıldız kadrodan çıkartıldı

Göztepe maçı öncesi ağrıları arttı: Fenerbahçeli yıldız kadrodan çıkartıldı

19:2625/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçeli yıldız ismin, Göztepe karşılaşması öncesinde artan ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde sarı lacivertliler, Meksikalı orta sahası Edson Alvarez'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakarlık yaparak forma giymiştir.

Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır."




#Fenerbahçe
#Göztepe
#Edson Alvarez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim kredisi 2026 ne zaman başlayacak, şartları neler olacak?