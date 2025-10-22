Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe revire döndü

Göztepe revire döndü

13:5422/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Göztepe, 9 haftada topladığı 16 puanla 5. sırada yer alıyor.
Göztepe, 9 haftada topladığı 16 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de milli aranın ardından Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe'de sakatlık kabusu yine yaşanmaya başladı.

Geçen sezon birçok oyuncusundan faydalanamayan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Allan Godoi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun yanı sıra bu sezon sağ bek Ogün Bayrak, orta saha Junior Olaitan ve forvet İbrahim Sabra ciddi sakatlıklar yaşadı.


Göztepe'nin Slovenya'da yaptığı yaz kampında omzundan sakatlanan Ogün, ameliyat oldu. Yaklaşık 4 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Ogün'ün 1 ay daha forma giyemeyeceği ifade edildi. Göztepe'nin Beninli 10 numarası Olaitan'da sakatlar kervanına katıldı. 6'ncı haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Beşiktaş karşılaşmasından sonra sakatlık geçiren 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor (D) ve Başakşehir maçlarını kaçırdı.




Sabra'nın yetişmesi zor

Milli arada Benin A Milli Takımı'na davet edilen Junior Olaitan'ın sakat olmasına rağmen ülkesine gittiği iddia edildi. Son Alanyaspor maçında kadroda olan Olaitan, 76'ncı dakikada oyuna girdi. Ürdünlü forvet İbrahim Sabra da ülkesinin milli takımında sakatlık geçirdi. Ürdün'ün İstanbul'da Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki forvet, Alanyaspor maçında forma giyemedi. Sabra'nın pazar günü deplasmanda lider Galatasaray'la oynanacak karşılaşmada da süre almasının zor olduğu öğrenildi.




#Süper Lig
#Göztepe
#İbrahim Sabra
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları neden düştü yeniden yükselecek mi? Altın piyasasında büyük bir çalkantı yaşandı