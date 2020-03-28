Göztepe Serdar Gürler'le imzalayacak

İspanya'nın Huesca ekibinde geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan kanat oyuncusunun yeni sezonda da kariyerine Göztepe'de devam etmesi için çalışmalar başladı. Başkan Vekili Talat Papatya, Serdar'ın çok sevdikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Futbolcumuz burada mutlu. Satın alma opsiyonu kulübümüzde" diyerek yeni bir sözleşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.

Göztepe camiası sezona verilen arada yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından derin bir nefes aldı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, Başkan Mehmet Sepil tüm takım ve personeli kurallara harfiyen uymaları konusunda tekrar uyardı. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli futbolcular ve teknik direktör İlhan Palut'la iletişim halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ile Başakşehir aynı futbolcuyu istiyor Göztepe'de geride kalan 26 haftada sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ve kanat Halil Akbunar için teklifler yağdığı öğrenildi. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla görev yapan Alpaslan'ı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in istediği vurgulanırken, Halil'in de peşine Alman kulüpleri düştü.Bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln'ün devrede olduğu ileri sürüldü.Fenerbahçe'nin devre arasında da Alpaslan'ı transfer etmek için çaba sarf ettiği ancak yönetimin deneyimli oyuncuyu bırakmadığı ortaya çıktı.Göztepe'de 18 maça çıkıp 3 kez ağları havalandıran Alpaslan'ın 1 sezon daha mukavelesi bulunurken, Halil'in ise İzmir ekibi ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.