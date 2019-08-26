Göztepe'de Budescu sesleri

Süper Lig'de ilk 2 haftada Antalyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a da 3-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Göztepe, transferde gaza bastı. Alınan mağlubiyetler ve oynanan kötü futbolun ardından en az 2 takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılıların Rumen orta saha oyuncusu Constantin Budescu ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab Riyadh forması giyen oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği ifade edildi.

Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu için Gazişehir'in de devrede olduğu ileri sürüldü.