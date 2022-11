Göztepe’de Emre Çolak’ın sözleşmesi feshedildi

1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi sonlandırılan Emre Çolak’a hem saha içinde hem saha dışındaki hayatında başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Çolak, şunları kaydetti:

"Güzel İzmir'de geçirdiğim bu dönem için Göztepe camiasına, taraftarlarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Eski takım arkadaşlarıma ve kulübümüze, tüm hayallerinizi gerçekleştirmeniz için en güzel dileklerimi iletiyorum. Başarılar Göztepe."