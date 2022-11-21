Spor Göztepede Emre Çolakın sözleşmesi feshedildi
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Göztepe’de Emre Çolak’ın sözleşmesi feshedildi

Göztepe, sezon başında kadrosuna kattığı Emre Çolak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkarken, gol katkısı veremedi.

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Haber Merkezi AA
Göztepede Emre Çolak ile yollar ayrıldı mı?
Emre Çolak

1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi sonlandırılan Emre Çolak’a hem saha içinde hem saha dışındaki hayatında başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Çolak, şunları kaydetti:

  • "Güzel İzmir'de geçirdiğim bu dönem için Göztepe camiasına, taraftarlarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Eski takım arkadaşlarıma ve kulübümüze, tüm hayallerinizi gerçekleştirmeniz için en güzel dileklerimi iletiyorum. Başarılar Göztepe."
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