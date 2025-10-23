Göztepe’de Janderson gole hasret

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla ligde 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, istikrarlı grafiğiyle Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor.





Skor üretimi konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşayan Göztepe, bu sezon şu ana kadar oynadığı maçlarda 11 kez rakip fileleri havalandırdı. İzmir temsilcisinin gollerini sezon başında takımdan ayrılan Emerson’un yanı sıra Dennis (2), Juan (2), Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Ibrahim Sabra, Rhaldney, Janderson ve Bokele kaydetti.





Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Janderson’un ise yalnızca bir golde kalması hayal kırıklığı oluşturdu. Brezilyalı futbolcu, son olarak üçüncü haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı.





26 yaşındaki oyuncu,o günden bu yana forma giydiği 6 maçta ağları sarsamadı. Ligde her maça ilk 11 başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 724 dakika süre alırken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



















