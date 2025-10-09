Göztepe'de Juan kendine geldi

Vatandaşı Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e, Emersonn'un Toulouse'a satılmasının ardından sarı-kırmızılılar en büyük gol umutlarından biri olan Juan, sezona iyi bir başlangıç yapamadı. İlk karşılaşmalarda sessiz kalan, net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Juan, 2'nci haftada Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Fenerbahçe maçında da kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü.

Taraftarın eleştirmeye başladığı 23 yaşındaki futbolcu 6'ncı haftaki Beşiktaş maçıyla siftahı yaptı. Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 kazandığı maçta açılış golüne imza atan Sambacı ilk kez tribünleri ayağı kaldırdı. Son Başakşehir karşılaşmasında ise 26'ncı dakikada penaltı kaçırıp büyük moral bozukluğu yaşayan oyuncu, 43'üncü dakikada ise orta sahaya yakın bir noktadan attığı jeneriklik golle takımına galibiyeti getirdi. Toplam 2 gole ulaşan Juan Silva, milli araya oldukça moralli girdi. Geçen sezon Southampton'dan kiralanan Juan'ın bonservisi 900 bin Euro'ya alınmış, golcü futbolcu 2029 yılına kadar Göztepe ile sözleşme imzalamıştı.