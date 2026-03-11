Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'de kaleci Lis ilki yaşadı

Göztepe'de kaleci Lis ilki yaşadı

11:4711/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Göztepe'de kaleci Lis ilki yaşadı
Göztepe'de kaleci Lis ilki yaşadı

Süper Lig'de cumartesi günü konuk edeceği Alanyaspor'u yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Göztepe'de kaleci Mateusz Lis kariyerinde ilk kez Polonya A Milli Takımı'na davet edildi.

Göz-Göz'ün kaptanlığını da yapan 29 yaşındaki file bekçisinin, Polonya'nın 26 Mart Perşembe günü Arnavutluk ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off Yarı Final maçı için geniş kadroya çağrıldığı açıklandı. Lis kariyerinde Polonya U18 takımı ile 5, U19 ve U20 takımıyla ise 1'er maça çıktı.

Göztepe'de 3 sezondur aralıksız görev yapan deneyimli eldiven özellikle bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Göztepe, Lis ve savunmasının başarılı performansıyla bu sezon sadece 18 gol yedi. Lider Galatasaray'la birlikte Süper Lig'de en az gol yiyen iki takımdan biri olan Göztepe'de kaleci Lis de bu sezon Avrupa'nın enleri arasına sık sık adını yazdırdı. Lis'in ilk kez Polonya A Milli Takımı'na davet edilmesi yönetim ve teknik ekibi de oldukça sevindirdi. Lis'in Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#mateusz lis
#göztepe
#alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM: Kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik çalışması var mı?