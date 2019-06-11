SÜPER LİG

Göztepe'den Manuel Fernandes sürprizi

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Göztepe, adı Galatasaray'la da anılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'i transfer etmek için harekete geçti.

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MAnuel Fernandes geride bıraktığımız sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol atarken 7 de asist kaydetti.

MAnuel Fernandes geride bıraktığımız sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol atarken 7 de asist kaydetti.

Fotoğraf: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Göztepe, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen ve bonservis sorunu bulunmayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı.

Türiye'de Beşiktaş forması dagiyen Manuel Fernandes'le ilgilenilmesi sarı-kırmızılı camiada heyecana neden oldu. Süper Lig'i ve Türkiye'yi yakından tanıyan Fernandes'in Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştıracak İzmir ekibinin kısa sürede transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

Ülkesinde Benfica'da kariyerine başlayan deneyimli futbolcu, İngiltere'de Portsmouth, Everton, İspanya'da ise Valencia takımlarında top koşturdu. Beşiktaş'a 2011-2012 sezonun devre arasında Valencia'dan gelen Fernandes, 2.5 yıl siyah-beyazlı formayı giyip ardından Rusya'nın yolunu tuttu. Son 5 yıldır Lokomotiv Moskova'da görev yapan Fernandes 13 defa da Portekiz Milli Takımı'nda oynadı.

  • Fernandes transferi için Göztepe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da istekli olduğu ileri sürüldü.

Manuel Fernandes'ten harika frikik!
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Manuel Fernandes'ten harika frikik!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, Rusya Premier Ligi'nde Lokomotiv Moskova'nın Krasnodar'ı 2-0 yendikleri maçta güzel bir frikik golüne imza attı.

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