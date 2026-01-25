Yeni Şafak
Göztepeli iki futbolcu hastalandı: Fenerbahçe kadrosundan çıkarıldılar

Göztepeli iki futbolcu hastalandı: Fenerbahçe kadrosundan çıkarıldılar

18:35 25/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Göztepe'den maça az bir süre kala açıklama.
Göztepe'den maça az bir süre kala açıklama.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'de iki futbolcu hastalandı ve karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. İzmir ekibinde eksik sayısı 5'e yükseldi.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan mücadele öncesinde İzmir ekibinde iki futbolcu Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandı.

Göztepe iki ismin Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır.

Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."




