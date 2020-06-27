G.Saray Rico ve Ruffier’in peşinde

Fernando Muslera’nın uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kaleye transfer yapmak isteyen Galatasaray, tecrübeli bir ismi kiralamak için çalışıyor. Bu sezonu Okan Kocuk ve Berk Balaban ile tamamlayacak olan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda bir transferle kaleci bölgesini güçlendirmek istiyor. Muslera’nın yokluğunda hatasız oynayacak tecrübeli bir isim arayan yönetim, bir yıllık kiralama formülü ile transferi gerçekleştirmek istiyor.

Muslera’nın yerini doldurmak istemeyen yönetim, Uruguaylı file bekçisi döndüğünde kaleyi ona teslim edecek şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Sevilla’nın 26 yaşındaki kalecisi Sergio Rico ile Saint Etienne forması giyen Stephane Ruffier’e talip oldu. Ancak Fransız basınına göre; Ruffier, Saint Etienne’den ayrılmayı düşünmüyor. 9 yıldır Fransız ekibinde forma giyen 33 yaşındaki kaleci, bu sezon çıktığı 30 resmi maçta toplam 49 gol yedi. Bonservisi Sevilla’da bulunan Sergio Rico ise bu sezon Paris Saint Germain’e kiralandı. Sevilla’nın gelecek sezon da bir yıllığına kiralamayı düşündüğü Sergio Rico için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki başarılı file bekçisi için bir yıllık kiralama teklifinde bulunurken, Sevilla kararını yaz transfer döneminde verecek. Bu sezon toplam 8 resmi maça çıkan Rico, filelerinde 6 gol görürken, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

Oğulcan sözleşmesini feshetti

Adı Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor tarafından 1 yıllık opsiyonu kullanılan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Çaykur Rizespor ile olan ve geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından opsiyonu kullanılarak sözleşmesi 1 sene uzatılan ve Galatasaray’da oynamak istediğini açıklayan Oğulcan, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki bilgilere göre 24 yaşındaki oyuncunun fesih işlemleri dün gerçekleştirildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise “Son kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek” açıklamasını yaptı.

Jupp Derwall unutulmadı

Galatasaray Kulübü, unutulmaz teknik direktörü Jupp Derwall’in 13. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türk futbolunda tarihi yeniden yazan, Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski teknik direktörümüz Jupp Derwall’i aramızdan ayrılışının 13. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Seni hiç unutmayacağız Herr Derwall” ifadeleri kullanıldı.