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Güney Kore Ligi’ni dünya izleyecek

Koronavirüs nedeniyle dünyada futbola ara verilirken, mayıs ayında başlaması planlanan Güney Kore Ligi için birçok ülkeden yayıncı kuruluşlar harekete geçti. Şu ana kadar 10 ülkenin yayıncı kuruluşu, ligin haklarını satın aldı.

Haber Merkezi İHA
10 ülkenin yayıncı kuruluşu, ligin haklarını satın aldı.

10 ülkenin yayıncı kuruluşu, ligin haklarını satın aldı.

Fotoğraf: IHA

Koronavirüs tehlikesini kontrol altına aldığını açıklayan ve mayıs ayında ülkedeki futbol organizasyonlarını başlatacak olan Güney Kore’ye büyük ilgi var. Ülkelerde futbolun durmuş olması sebebiyle Avrupa’nın önde gelen birçok yayıncı kuruluşu, Güney Kore Ligi’nin yayın haklarını satın aldı.

Şu ana kadar 10 ülkeden talep geldiği ve anlaşma sağlandığı açıklanırken, birçok ülkenin yayın haklarıyla ilgili bilgi istediği de ifade edildi.

  • Almanya, Fransa, İtalya, ABD ve Avustralya’da hizmet veren yayıncı kuruluşlar, şu ana kadar bilgi alan ve Güney Kore Ligi’ni yayınlamak isteyen kuruluşlar.

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