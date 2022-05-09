Spor Hacısalihoğlu "Ali Koçun söylediklerine artık hiçbir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor"
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Hacısalihoğlu: "Ali Koç’un söylediklerine artık hiçbir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor"

Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yaptığı açıklamalara dikkat çekerek "Ali Koç’un söylediklerini artık hiçbir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor. Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığı yapmaya devam ediyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Hacısalihoğlu: Ali Koç’un söylediklerine artık hiçbir aklıselim Fenerbahçeli inanmıyor
Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu

Trabzonspor Eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaparken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine dikkat çekti.

Hacısalihoğlu Ali Koç'un halkı kin ve nefrete sürüklediğini ifade ederek, "Fenerbahçe’nin başındaki adam artık iyice bardağı taşırdı. Net ve kesin bir dille Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Halkı kelimenin tam manasıyla kin ve nefret tohumlarıyla birbirine düşürmeye çalışıyor. Bu kişinin ilgili yasa hükümlerince değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yargının konusu ama bizi ilgilendiren, haklı bir şampiyonluğun ardında dile getirilen ipe sapa gelmez söylemlere bir son verilmesi" dedi.

"Fi tarihindeki başarıları dayatmaya çalışıyor"

"Belli ki bu durum kendisinin daha da fazla ayarlarını bozuyor. Futbolla ilgili bütün tercihleri yanlış çıkan, başkanlığı döneminde kendisi hariç 4 kulübün şampiyonluğunu gören, camiasında kredisini tüketmiş, transferde defalarca çuvallamış birisi konumundaki Fenerbahçe Başkanı’nın bütün gayretinin, sözde düşmanlar oluşturarak görev süresi için zaman kazanmak olduğunu sokaktaki çocuk bile anlıyor. Müzeye yeni kupa koyamayan bir başkanın, fi tarihindeki başarıları dayatmaya çalışması, içine düştüğü acziyetin en çarpıcı göstergesidir."

"Rakiplere sorarsanız 'Ali Koç ömür boyu başkan kalsın' diyeceklerdir"

"Ali Koç’un söylediklerine artık hiç bir aklıselim Fenerbahçeli de inanmıyor. Onların büyük bölümü bir an önce kendisinden kurtulacakları günün hayalini kuruyorlar. Bunlar, onların iç meselesi ama rakiplerine sorarsanız hemen hepsi ’Ali Koç ömür boyu başkan kalsın’ diyeceklerdir."
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