Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar;
Yarın
- 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
2 Mart Cumartesi
- 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
- 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa
- 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
3 Mart Pazar
- 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
- 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
- 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
4 Mart Pazartesi
- 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
- 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
Yorum