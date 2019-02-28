SÜPER LİG

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haber Merkezi AA
24. haftanın açılış mücadelesinde Antalyaspor-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek.

24. haftanın açılış mücadelesinde Antalyaspor-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar;

Yarın

  • 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi

  • 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
  • 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa
  • 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar

  • 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
  • 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
  • 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi

  • 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
  • 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

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